Армянскую АЭС отключили от энергосистемы страны

Причины произошедшего изучаются

31 августа 2024, 06:45, ИА Амител

Атомная станция / Фото: pixabay.com

Пресс-секретарь министерства территориального управления и инфраструктуры Армении Сона Арутюнян заявила, что Армянская АЭС была отключена от энергосистемы страны из-за аварии в системе. Об этом сообщает РИА Новости.

Арутюнян добавила, что в текущий момент подача электроэнергии восстановлена. Причины произошедшего выясняются.

До этого стало известно, что Вашингтон изучает возможность предоставления доступа к американским гражданским ядерным технологиям, предусмотренного "Соглашением 123".

Речь идет о положении, по которому Вашингтон может сотрудничать с "нациями и группами наций" только при условии заключения соответствующего соглашения. Последнее утверждается главой государства и ратифицируется конгрессом США.