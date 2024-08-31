Армянскую АЭС отключили от энергосистемы страны
Причины произошедшего изучаются
31 августа 2024, 06:45, ИА Амител
Пресс-секретарь министерства территориального управления и инфраструктуры Армении Сона Арутюнян заявила, что Армянская АЭС была отключена от энергосистемы страны из-за аварии в системе. Об этом сообщает РИА Новости.
Арутюнян добавила, что в текущий момент подача электроэнергии восстановлена. Причины произошедшего выясняются.
До этого стало известно, что Вашингтон изучает возможность предоставления доступа к американским гражданским ядерным технологиям, предусмотренного "Соглашением 123".
Речь идет о положении, по которому Вашингтон может сотрудничать с "нациями и группами наций" только при условии заключения соответствующего соглашения. Последнее утверждается главой государства и ратифицируется конгрессом США.
06:59:38 31-08-2024
Все армяне в РФ свалили
Отключайте.
10:16:11 31-08-2024
Гость (06:59:38 31-08-2024) Все армяне в РФ свалилиОтключайте. ... Откуда вы такие беретесь . Не ты строил Россию - не тебе разваливать.