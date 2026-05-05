Авиакомпания "Победа" запустила распродажу билетов со скидками до 15%
Купить билеты со скидкой можно до 23:59 по Москве 7 мая 2026 года
05 мая 2026, 19:08, ИА Амител
Авиакомпания "Победа" объявила о распродаже билетов со скидками до 15 % на все рейсы — об этом сообщается в Telegram-канале перевозчика.
Условия акции варьируются в зависимости от выбранного тарифа. Приобрести билет со скидкой можно до 23:59 (мск) 7 мая 2026 года, а воспользоваться им — в период с 12 мая по 24 октября 2026 года.
«Наш промокод KURORT позволит полететь в путешествие без больших затрат — словно на дачу отправились», - говорится в сообщении авиакомпании.
Ранее авиакомпания Red Wings объявляла о распродаже билетов со скидками до 90%. Правда, в акцию не входили авиарейсы в Израиль и страны Средней Азии.
20:03:08 05-05-2026
"Беда" и скидки? Они 500% сверху со своим скотским отношением в аэропорту возьмут, когда бежать некуда.
Ну и ДО!!! 15%. Вам и 1% не положен, плавали, знаем.
Слабо до "Огурцов"? В 2024-м слетал по акции S7+Тинькофф в Питер примерно за 6500 RT/туда-сюда в смысле/. Копеечку некоторую правда милями добил, но там немного было.
Удивляет как люди жмутся экономя 2-3-5 тысяч летая скотской авиакомпанией, в которой на пассажиров разве-что не плюют