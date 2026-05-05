Авиакомпания "Победа" запустила распродажу билетов со скидками до 15%

Купить билеты со скидкой можно до 23:59 по Москве 7 мая 2026 года

05 мая 2026, 19:08, ИА Амител

Самолет взлетает / Фото: amic.ru

Авиакомпания "Победа" объявила о распродаже билетов со скидками до 15 % на все рейсы — об этом сообщается в Telegram-канале перевозчика.

Условия акции варьируются в зависимости от выбранного тарифа. Приобрести билет со скидкой можно до 23:59 (мск) 7 мая 2026 года, а воспользоваться им — в период с 12 мая по 24 октября 2026 года.

«Наш промокод KURORT позволит полететь в путешествие без больших затрат — словно на дачу отправились», - говорится в сообщении авиакомпании.

Ранее авиакомпания Red Wings объявляла о распродаже билетов со скидками до 90%. Правда, в акцию не входили авиарейсы в Израиль и страны Средней Азии.