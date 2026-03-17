Авиакомпания Red Wings объявила о распродаже билетов со скидками до 90%

17 марта 2026, 16:07, ИА Амител

Самолет / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Авиакомпания Red Wings объявила о проведении весенней распродажи авиабилетов — акция продлится с 17 по 19 марта. Как сообщили в пресс‑службе перевозчика, пассажиры могут приобрести билеты на внутренние и международные рейсы со скидками вплоть до 90%, пишет ТАСС.

В рамках акции доступны перелеты между 44 городами в семи странах: России, Белоруссии, Казахстане, Азербайджане, Турции, Грузии и Армении.

Самые выгодные предложения на маршруте Уфа —Стамбул. Здесь скидка достигает 90%. На рейсах между городами Восточной и Западной Сибири, а также по направлениям Поволжья и Южного федерального округа пассажиры могут сэкономить до 70%.

В компании перечислили условия участия в акции. Так, действуют тарифы "Лайт" и "Стандарт", билеты продаются на перелеты туда‑обратно, а даты перелетов стартуют с 23 марта.

При этом предложение охватывает десятки маршрутов по всей стране: от Сибири и Урала до Поволжья, Кавказа, Центральной России и Северо‑Западного ФО.

Отмечается, что некоторые направления, представленные в распродаже, обслуживаются исключительно авиакомпанией Red Wings. Кроме того, в акцию не включены рейсы в Израиль и страны Средней Азии.