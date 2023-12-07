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Автомобиль выскочил на трамвайные рельсы в Барнауле

ДТП случилось на Красноармейском

07 декабря 2023, 14:10, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

Автомобиль Subaru выскочил на трамвайные рельсы и повредил ограждение в центре Барнаула, сообщают в соцсетях.

Авария случилась 7 декабря на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Крупской. На месте происшествия работают полицейские.

При каких обстоятельствах произошло ДТП и есть ли пострадавшие, не уточняется. Движение трамваев тем временем остановлено.

Барнаул ДТП Происшествия

Комментарии 1

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Владимир

15:04:08 07-12-2023

Гололед.

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