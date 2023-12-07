Автомобиль выскочил на трамвайные рельсы в Барнауле
ДТП случилось на Красноармейском
07 декабря 2023, 14:10, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
Автомобиль Subaru выскочил на трамвайные рельсы и повредил ограждение в центре Барнаула, сообщают в соцсетях.
Авария случилась 7 декабря на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Крупской. На месте происшествия работают полицейские.
При каких обстоятельствах произошло ДТП и есть ли пострадавшие, не уточняется. Движение трамваев тем временем остановлено.
15:04:08 07-12-2023
Гололед.