Автомобиль выскочил на трамвайные рельсы в Барнауле

ДТП случилось на Красноармейском

07 декабря 2023, 14:10, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Автомобиль Subaru выскочил на трамвайные рельсы и повредил ограждение в центре Барнаула, сообщают в соцсетях.

Авария случилась 7 декабря на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Крупской. На месте происшествия работают полицейские.

При каких обстоятельствах произошло ДТП и есть ли пострадавшие, не уточняется. Движение трамваев тем временем остановлено.