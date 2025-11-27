"Бабка-скамерша" продала квартиру сразу двум покупателям
Перед этим она клялась на камеру, что никакие мошенники ею не манипулируют и продает она недвижимость честно
27 ноября 2025, 18:30, ИА Амител
В Волгоградской области пожилая женщина, используя "схему Долиной", умудрилась продать одну и ту же квартиру двум разным покупателям. Перед заключением сделок она дала клятвенное обещание на видео, что не обманывает.
Как стало известно Shot, молодой предприниматель из Волжского планировал приобрести квартиру у 70-летней пенсионерки по имени Валентина за 2,2 миллиона рублей. Женщина, проживающая одна, объяснила свое решение желанием перебраться к сестре. Она подчеркнула, что заранее снялась с регистрационного учета, подготовила все необходимые бумаги и в день подписания договора подтвердила на камеру отсутствие какого-либо давления с чьей-либо стороны.
После оформления сделки пенсионерка обратилась к новому собственнику квартиры с просьбой предоставить ей две недели для сборов и переезда. Ближе к истечению этого срока мужчина связался с Валентиной, чтобы уточнить дату ее выезда. Однако женщина сообщила о кончине сестры, попросив отсрочку для организации похорон и переживания трагедии. Впоследствии она отменила сделку, сославшись на воздействие обманщиков.
Покупатель подал на женщину в суд. Он выяснил, что никакой сестры у продавца нет и переезжать она не собиралась.
19:01:48 27-11-2025
А в тюрьме посидеть за мошенничество не слабо? Бесплатное жилье и кормежка бонусом.
19:29:02 27-11-2025
Такое чувство, что тема уже специально раскручивается, чтобы протащить какой-нибудь закон о купле-продажи недвиги, заодно какой-нибудь налог или сбор подпихнуть
19:47:14 27-11-2025
Гость (19:29:02 27-11-2025) Такое чувство, что тема уже специально раскручивается, чтобы... Да это давно понятно: налоги+ регистрация сделки только через нотариуса+ страховка
20:41:34 27-11-2025
Гость (19:29:02 27-11-2025) Такое чувство, что тема уже специально раскручивается, чтобы... Да закон то есть - отменяешь сделку - верни деньги и забери назад квартиру. Просто с чего то суды принимают странные решения. Квартиру возвращают, а деньги покупателю нет. А закон назовут « закон долиной». Вот чем она запомнится
21:09:07 27-11-2025
Гость (19:29:02 27-11-2025) Такое чувство, что тема уже специально раскручивается, чтобы... Все очевидно, запугать людей чтобы не покупали вторичку, а несли свои денежки застройщикам.
20:07:45 27-11-2025
Молодец старушка: оказалась тоже не лыком шита, переняв уже в своём ключе криминальный опыт у прожжённейших аферистов!
20:12:55 27-11-2025
или застройщики тему мутят чтоб вторичку раком поставить цены то на новострой не падают. посадили бы пару бабок другие бы не мутили а теперь наччнется
20:37:48 27-11-2025
Пока не появится какой нибудь «Раскольников» бабки не успокоятся
14:10:58 28-11-2025
Юрий (20:37:48 27-11-2025) Пока не появится какой нибудь «Раскольников» бабки не успоко... Пока вас не привлекут к ответственности за экстремистские и оскорбительные комменты в адрес пожилых людей, будете продолжать ожесточенную травлю в интернете.