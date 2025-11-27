НОВОСТИПроисшествия

"Бабка-скамерша" продала квартиру сразу двум покупателям

Перед этим она клялась на камеру, что никакие мошенники ею не манипулируют и продает она недвижимость честно

27 ноября 2025, 18:30, ИА Амител

Пенсионер, пенсия / Сгенерировано Midjourney / amic.ru
В Волгоградской области пожилая женщина, используя "схему Долиной", умудрилась продать одну и ту же квартиру двум разным покупателям. Перед заключением сделок она дала клятвенное обещание на видео, что не обманывает.

Как стало известно Shot, молодой предприниматель из Волжского планировал приобрести квартиру у 70-летней пенсионерки по имени Валентина за 2,2 миллиона рублей. Женщина, проживающая одна, объяснила свое решение желанием перебраться к сестре. Она подчеркнула, что заранее снялась с регистрационного учета, подготовила все необходимые бумаги и в день подписания договора подтвердила на камеру отсутствие какого-либо давления с чьей-либо стороны.

После оформления сделки пенсионерка обратилась к новому собственнику квартиры с просьбой предоставить ей две недели для сборов и переезда. Ближе к истечению этого срока мужчина связался с Валентиной, чтобы уточнить дату ее выезда. Однако женщина сообщила о кончине сестры, попросив отсрочку для организации похорон и переживания трагедии. Впоследствии она отменила сделку, сославшись на воздействие обманщиков.

Покупатель подал на женщину в суд. Он выяснил, что никакой сестры у продавца нет и переезжать она не собиралась.

Сделка обмана. Чем опасна покупка жилья у пенсионеров и как разоблачить "бабку-скамершу"

Пожилые люди все чаще попадают под влияние мошенников, а страдают от этого "случайные" семьи
Комментарии 9

Avatar Picture
Иванна

19:01:48 27-11-2025

А в тюрьме посидеть за мошенничество не слабо? Бесплатное жилье и кормежка бонусом.

  33 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:29:02 27-11-2025

Такое чувство, что тема уже специально раскручивается, чтобы протащить какой-нибудь закон о купле-продажи недвиги, заодно какой-нибудь налог или сбор подпихнуть

  26 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:47:14 27-11-2025

Гость (19:29:02 27-11-2025) Такое чувство, что тема уже специально раскручивается, чтобы... Да это давно понятно: налоги+ регистрация сделки только через нотариуса+ страховка

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Юрий

20:41:34 27-11-2025

Гость (19:29:02 27-11-2025) Такое чувство, что тема уже специально раскручивается, чтобы... Да закон то есть - отменяешь сделку - верни деньги и забери назад квартиру. Просто с чего то суды принимают странные решения. Квартиру возвращают, а деньги покупателю нет. А закон назовут « закон долиной». Вот чем она запомнится

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:09:07 27-11-2025

Гость (19:29:02 27-11-2025) Такое чувство, что тема уже специально раскручивается, чтобы... Все очевидно, запугать людей чтобы не покупали вторичку, а несли свои денежки застройщикам.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:07:45 27-11-2025

Молодец старушка: оказалась тоже не лыком шита, переняв уже в своём ключе криминальный опыт у прожжённейших аферистов!

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:12:55 27-11-2025

или застройщики тему мутят чтоб вторичку раком поставить цены то на новострой не падают. посадили бы пару бабок другие бы не мутили а теперь наччнется

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Юрий

20:37:48 27-11-2025

Пока не появится какой нибудь «Раскольников» бабки не успокоятся

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:10:58 28-11-2025

Юрий (20:37:48 27-11-2025) Пока не появится какой нибудь «Раскольников» бабки не успоко... Пока вас не привлекут к ответственности за экстремистские и оскорбительные комменты в адрес пожилых людей, будете продолжать ожесточенную травлю в интернете.

  -4 Нравится
Ответить
