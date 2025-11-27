"Бабка-скамерша" продала квартиру сразу двум покупателям

Перед этим она клялась на камеру, что никакие мошенники ею не манипулируют и продает она недвижимость честно

27 ноября 2025, 18:30, ИА Амител

Пенсионер, пенсия / Сгенерировано Midjourney / amic.ru

В Волгоградской области пожилая женщина, используя "схему Долиной", умудрилась продать одну и ту же квартиру двум разным покупателям. Перед заключением сделок она дала клятвенное обещание на видео, что не обманывает.

Как стало известно Shot, молодой предприниматель из Волжского планировал приобрести квартиру у 70-летней пенсионерки по имени Валентина за 2,2 миллиона рублей. Женщина, проживающая одна, объяснила свое решение желанием перебраться к сестре. Она подчеркнула, что заранее снялась с регистрационного учета, подготовила все необходимые бумаги и в день подписания договора подтвердила на камеру отсутствие какого-либо давления с чьей-либо стороны.

После оформления сделки пенсионерка обратилась к новому собственнику квартиры с просьбой предоставить ей две недели для сборов и переезда. Ближе к истечению этого срока мужчина связался с Валентиной, чтобы уточнить дату ее выезда. Однако женщина сообщила о кончине сестры, попросив отсрочку для организации похорон и переживания трагедии. Впоследствии она отменила сделку, сославшись на воздействие обманщиков.

Покупатель подал на женщину в суд. Он выяснил, что никакой сестры у продавца нет и переезжать она не собиралась.