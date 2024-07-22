Эксперты выяснили, кто нужен алтайским работодателям прямо сейчас

Самый большой выбор работы в крае у продавцов-консультантов и продавцов-кассиров

22 июля 2024, 14:00, ИА Амител

Сотрудник магазина / Фото: unsplash.com

Эксперты российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru проанализировали активные вакансии, открытые и обновленные в июле, и выяснили, на каких специалистов в Алтайском крае сейчас самый высокий спрос.

"Самый большой выбор работы в Алтайском крае будет у продавцов-консультантов и продавцов-кассиров: на них приходится 7% от всех предложений о работе. С учетом низкой конкуренции найти новое место трудоустройства такие кандидаты смогут максимально быстро. Диапазон рыночных зарплат в вакансиях для продавцов составляет 34 483 – 51 724 рубля", – говорится в исследовании.

На втором месте по востребованности – менеджеры по продажам и работе с клиентами (6,2% от всех вакансий в регионе). На третьем – водители (5,1% от всех вакансий в регионе).

Топ 20 самых востребованных специалистов в июле 2024: