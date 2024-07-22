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Эксперты выяснили, кто нужен алтайским работодателям прямо сейчас

Самый большой выбор работы в крае у продавцов-консультантов и продавцов-кассиров

22 июля 2024, 14:00, ИА Амител

Сотрудник магазина / Фото: unsplash.com
Сотрудник магазина / Фото: unsplash.com

Эксперты российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru проанализировали активные вакансии, открытые и обновленные в июле, и выяснили, на каких специалистов в Алтайском крае сейчас самый высокий спрос.

амый большой выбор работы в Алтайском крае будет у продавцов-консультантов и продавцов-кассиров: на них приходится 7% от всех предложений о работе. С учетом низкой конкуренции найти новое место трудоустройства такие кандидаты смогут максимально быстро. Диапазон рыночных зарплат в вакансиях для продавцов составляет 34 483 – 51 724 рубля", – говорится в исследовании.

На втором месте по востребованности менеджеры по продажам и работе с клиентами (6,2% от всех вакансий в регионе). На третьем водители (5,1% от всех вакансий в регионе).

Топ 20 самых востребованных специалистов в июле 2024:

Работник в каске / Фото: unsplash.com

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НОВОСТИОбщество
Алтайский край Работа

Комментарии 8

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Гость

14:06:03 22-07-2024

Кто такие эксперты и зачем они выясняли?)

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Гость

14:17:17 22-07-2024

Блогеры и тиктокеры на каком месте?

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Гость

14:20:49 22-07-2024

Какое то дурацкое исследование. Жена работает через ночь ибо не кому работать. И , это 50тр минимум по зарплате.

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Олег

14:27:24 22-07-2024

Производство не растет, исходя из данных.

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Мусик

14:42:07 22-07-2024

а где собачьи парикхмахеры?

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Собака

14:52:00 22-07-2024

Мусик (14:42:07 22-07-2024) а где собачьи парикхмахеры?... Не надо меня стричь!!! И когти не трожьте!!!

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Мусик

15:04:27 22-07-2024

Собака (14:52:00 22-07-2024) Не надо меня стричь!!! И когти не трожьте!!!... человек царь зверей - вот сабак еще бы не спрашивали.
сказано стричь - значит стричь.
сказано шашлыг - значит шашлыг.

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Гость

15:05:43 22-07-2024

Олег (14:27:24 22-07-2024) Производство не растет, исходя из данных.... Зачем ему расти если многий процент студентов валит с края. Денег на доставке заработали и в светлое будущее поехали на самокатах.

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