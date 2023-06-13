Барнаульцы пожаловались на заброшенный сквер возле ЗАГСа в Индустриальном районе
По словам местных жителей, за состоянием общественного места никто не следит
13 июня 2023, 07:05, ИА Амител
Фото: "В курсе 22"
Житель Барнаула в социальных сетях пожаловался на сквер у ЗАГСа в Индустриальном районе, который находится в плачевном состоянии. Об этом рассказали в телеграм-канале "В курсе 22".
"Весной никто ни разу не убрал, сейчас клумбы зарастают полынью, мусорки убирают через раз", – пишет автор сообщения.
По словам местных жителей, своими силами поддерживать порядок здесь пытаются пенсионерки, которые отдыхают на лавочке неподалеку и не могут смотреть на бардак.
08:15:31 13-06-2023
Там все загаживают и вытаптывают толпы брачующихся, все в пластиковых стаканах и бутылках от шампанского. Свинота.