Барнаульцы пожаловались на заброшенный сквер возле ЗАГСа в Индустриальном районе

По словам местных жителей, за состоянием общественного места никто не следит

13 июня 2023, 07:05, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"

Житель Барнаула в социальных сетях пожаловался на сквер у ЗАГСа в Индустриальном районе, который находится в плачевном состоянии. Об этом рассказали в телеграм-канале "В курсе 22".

"Весной никто ни разу не убрал, сейчас клумбы зарастают полынью, мусорки убирают через раз", – пишет автор сообщения.

По словам местных жителей, своими силами поддерживать порядок здесь пытаются пенсионерки, которые отдыхают на лавочке неподалеку и не могут смотреть на бардак.