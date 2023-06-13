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Барнаульцы пожаловались на заброшенный сквер возле ЗАГСа в Индустриальном районе

По словам местных жителей, за состоянием общественного места никто не следит

13 июня 2023, 07:05, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"
Фото: "В курсе 22"

Житель Барнаула в социальных сетях пожаловался на сквер у ЗАГСа в Индустриальном районе, который находится в плачевном состоянии. Об этом рассказали в телеграм-канале "В курсе 22".

"Весной никто ни разу не убрал, сейчас клумбы зарастают полынью, мусорки убирают через раз", – пишет автор сообщения.

По словам местных жителей, своими силами поддерживать порядок здесь пытаются пенсионерки, которые отдыхают на лавочке неподалеку и не могут смотреть на бардак.

Барнаул жалобы и просьбы зоны отдыха

Комментарии 1

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Гость

08:15:31 13-06-2023

Там все загаживают и вытаптывают толпы брачующихся, все в пластиковых стаканах и бутылках от шампанского. Свинота.

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