Барнаульцы смогут пройти бесплатные медосмотры 2 и 4 мая
Сделать это можно в торговых центрах "Арена" и "Сельхозрынок"
02 мая 2024, 08:45, ИА Амител
Врач / Источник фото: unsplash.com
Барнаульцы 2 и 4 мая смогут бесплатно пройти медосмотр и получить рекомендации от врачей, сообщили в Минздраве Алтайского края.
2 мая акция пройдет с 11:00 до 16:00 в ТРЦ "Арена", 4 мая – с 09:00 до 14:00 на базе ТЦ "Сельхозрынок" на ул. Северо-Западной, 6.
Горожане смогут проверить работу сердца, мышечную силу рук, давление, узнать индекс массы тела, выяснить уровень угарного газа в легких, а также глюкозы и холестерина в крови. Обратившихся проконсультирует врач-терапевт.
Для прохождения обследования понадобится паспорт, полис, СНИЛС.
09:44:55 02-05-2024
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