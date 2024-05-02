Барнаульцы смогут пройти бесплатные медосмотры 2 и 4 мая

Сделать это можно в торговых центрах "Арена" и "Сельхозрынок"

02 мая 2024, 08:45, ИА Амител

Врач / Источник фото: unsplash.com

Барнаульцы 2 и 4 мая смогут бесплатно пройти медосмотр и получить рекомендации от врачей, сообщили в Минздраве Алтайского края.

2 мая акция пройдет с 11:00 до 16:00 в ТРЦ "Арена", 4 мая – с 09:00 до 14:00 на базе ТЦ "Сельхозрынок" на ул. Северо-Западной, 6.

Горожане смогут проверить работу сердца, мышечную силу рук, давление, узнать индекс массы тела, выяснить уровень угарного газа в легких, а также глюкозы и холестерина в крови. Обратившихся проконсультирует врач-терапевт.

Для прохождения обследования понадобится паспорт, полис, СНИЛС.