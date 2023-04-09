Барнаулец Александр Соболев оформил необычный хет-трик в матче с московским "Динамо"

Встреча команд завершилась ничьей со счётом 3:3

09 апреля 2023, 12:53, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Александр Соболев оформил редкий хет-трик в старейшем дерби страны. Матч очередного тура чемпионата России по футболу между московскими "Спартаком" и "Динамо" состоялся в столице 8 апреля, и завершился ничейным исходом – 3:3. Причём у спартаковцев три гола забил воспитанник алтайского футбола.

На 7-й минуте Соболев отправил первый мяч в ворота "Динамо". Этот гол стал для него пятидесятым в составе "Спартака". Для достижения юбилейной отметки Соболеву потребовалось сто матчей за "красно-белых". Затем при счёте 1:1 мяч побывал в воротах "Спартака" после рикошета от того же Соболева. В концовке второго тайма, когда спартаковцы уступали 2:3, барнаулец спас "красно-белых" от поражения, сравняв счёт с пенальти.

Таким образом, Соболев забил два мяча в ворота "Динамо", а также один раз отправил мяч в сетку собственных ворот, отличившись трижды.

Соболев родился в 1997 году в Барнауле. Здесь же начал заниматься футболом. Затем в его карьере значились томская "Томь, самарские "Крылья Советов" и красноярский "Енисей". За "Спартак" Соболев выступает с января 2020 года. Также в активе нападающего 11 матчей и 4 забитых гола за сборную России.