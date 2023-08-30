Барнаулец Соболев впервые надел капитанскую повязку в "Спартаке"
Капитанский дебют он отметил дублем в ворота "Динамо"
30 августа 2023, 12:05, ИА Амител
Барнаулец Александр Соболев внёс весомый вклад в крупную победу московского "Спартака" в столичном дерби против "Динамо". Матч 3-го тура группового турнира Кубка России по футболу состоялся вечером 29 августа, и завершился убедительной победой "красно-белых" - 4:1.
Уже в первые полчаса игры спартаковцы отправили в ворота "Динамо" 4 безответных мяча, а дубль на свой счет записал Соболев, который вывел свою команду на поле с капитанской повязкой. Кроме него, в составе "красно-белых" отличились сербский новичок – защитник Срджан Бабич, а также российский полузащитник Антон Зиньковский.
Во втором тайме динамовцы сумели отыграть один мяч усилиями камерунского нападающего Муми Нгамалё.
Соболев родился в 1997 году в Барнауле. Здесь же он начал заниматься футболом. С января 2020 года Соболев играет в "Спартаке". Также нападающий регулярно выступает за сборную России.
12:44:10 30-08-2023
На Амике появился дельфиний фанат? Имейте совесть, не пишите про этого психически больного игрока в ногомяч.
13:53:46 30-08-2023
Гость (12:44:10 30-08-2023) На Амике появился дельфиний фанат? Имейте совесть, не пишите... Молодец Санек! Хоть ты позволяешь барнаульцам немного гордиться Алтаем! Ну и Женя Свечников в НХЛ напоминает про барнаульских пацанов! А на предыдущего "знатока" лучше внимание не обращать! Таких мало, а нормальные люди искренне гордятся земляками!
17:34:37 30-08-2023
Гость (12:44:10 30-08-2023) На Амике появился дельфиний фанат? Имейте совесть, не пишите... Собака лает, караван идёт.