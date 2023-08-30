Барнаулец Соболев впервые надел капитанскую повязку в "Спартаке"

Капитанский дебют он отметил дублем в ворота "Динамо"

30 августа 2023, 12:05, ИА Амител

Фото: t.me/Sobolev_7

Барнаулец Александр Соболев внёс весомый вклад в крупную победу московского "Спартака" в столичном дерби против "Динамо". Матч 3-го тура группового турнира Кубка России по футболу состоялся вечером 29 августа, и завершился убедительной победой "красно-белых" - 4:1.

Уже в первые полчаса игры спартаковцы отправили в ворота "Динамо" 4 безответных мяча, а дубль на свой счет записал Соболев, который вывел свою команду на поле с капитанской повязкой. Кроме него, в составе "красно-белых" отличились сербский новичок – защитник Срджан Бабич, а также российский полузащитник Антон Зиньковский.

Во втором тайме динамовцы сумели отыграть один мяч усилиями камерунского нападающего Муми Нгамалё.

Соболев родился в 1997 году в Барнауле. Здесь же он начал заниматься футболом. С января 2020 года Соболев играет в "Спартаке". Также нападающий регулярно выступает за сборную России.