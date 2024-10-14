Барнаульский застройщик добивается переноса и воссоздания столетнего дома-памятника
Объект был кардинально перестроен и потерял исторический облик
14 октября 2024, 07:15, ИА Амител
Практически уничтоженный памятник культуры на ул. Крупской, 96, хотят восстановить. Объект вместе с земельным участком принадлежит руководителю компании "Строительная перспектива" Андрею Комякову. Уже несколько лет он добивается разрешения перенести дом в более удачное место, чтобы там вернуть зданию исторический облик. Об этом предприниматель рассказал на заседании градсовета во время презентации своего ЖК на ул. Крупской, 100.
Андрей Комяков сообщил: когда он приобретал объект, в отношении бывшего собственника пытались возбудить уголовное дело за уничтожение здания. Так, Алтайохранкультура установила, что дом, построенный в начале XX века, частично разобрали, сняли весь фасадный декор, а затем вовсе отделали сайдингом, надстроили чердак и сделали новую крышу. Некоторое время в доме-памятнике работала "пивнушка".
Текущее состояние дома-памятника на ул. Крупской, 96 / Фото: "Строитель-сервис"
Однако за такие вольности в отношении объекта культуры прежний владелец не понес наказания: срок привлечения к уголовной ответственности истек.
В результате бизнесмен несколько раз обращался в федеральное Министерство культуры, чтобы восстановить объект в новой исторической среде.
Площадка выбрана на ул. Никитина, 170 (рядом с Кафедральным собором). Участок – более тысячи квадратных метров (против 130 "квадратов", на которых сейчас стоит дом). Однако три раза предприниматель получал отказ.
"Позиция федерального Минкульта не совсем мне понятна как заказчику, как горожанину: под любым предлогом отказать. Хотя им предоставлены все экспертизы, в том числе о том, что воссоздание памятника на исходном месте небезопасно. Второй этаж смежного двухэтажного здания фактически нависает над кровлей объекта культурного наследия. Здесь невозможно обеспечить соблюдение пожарных норм, если не задействовать соседние участки. А это юридически невозможно", – сообщил предприниматель.
24 октября 2024 года истекает срок рассмотрения четвертого обращения бизнесмена к Министерству культуры РФ. Если предложение Андрея Комякова согласуют, то планируемый десятиэтажный дом на ул. Крупской, 100, расположат ближе к красной линии.
"Если будет отказ, то обращения в суд или жалобы не имеют смысла. Смежные здания будут снесены (они также находятся в собственности бизнесмена. – Прим. ред.), объект культурного наследия огорожен, возможно, реализован человеку более ориентированному на восстановление здания в этом месте", – резюмировал предприниматель.
07:39:18 14-10-2024
Понятно всё, мучают себя как при царизме - не великая ценность столетний дом. 70-летних хрущевок полный город.
Не надо абсолютизировать притензии государства.
Сгорит избушка, ибо капитализм. Сверкнет пламенным мечем жажда наживы, и разнесет мохнатую древность по .ветру
09:37:32 14-10-2024
Олег (07:39:18 14-10-2024) Понятно всё, мучают себя как при царизме - не великая ценнос... на Ценность столетних домов как раз велика (хотя бы для создания средовых объектов), особенно деревянных, так как это материал недолговечен в историческом периоде. Если вы не понимаете ценности сохранения материальной культуры страны, то у вас ценности спекулянта и барыги, живущим одним днем и готового уничтожить все вокруг себя в стране ради копейки в свой карман, а потом приезжает такой барыга в Европу и давай восхищаться столетними зданиями. А на Западе при том же капитализме научились бороться с поджогами всего лишь за год. Издали закон, по которому, если историческое здание будет уничтожено, на его месте будет такое же здание той же этажности и из того же материала. И все поджоги за год прекратились. Мало этого, в историческом здании хозяин не имеет права даже обои поклеить современные, только аутентичные эпохи здания (они до сих пор выпускаются). За этим строго следят. Не хочешь выполнять распоряжения государства, лишаешься этого здания и вся недолга. Поэтому в Европе и сохранились дома с 14 века, потому что ушлым застройщикам и собственникам по рукам надавали в свое время, несмотря ни их деньги.
09:15:24 14-10-2024
Минкульт... "как та собака, что сидит на сене - не ест сама и не даёт другим."
09:28:30 14-10-2024
А министр культуры - звания и грамоты от президента получает. Если восстановят - это будет просто отлично!!!!!!!!!!!!! Но судя по тому что комитет по жилищно-коммунальному хозяйству упаковал в сайдинг Историческое здание, а потом его вовсе продали не весть кому, конец истории известен заранее. Совести и чести у чиновников- нет.
09:35:41 14-10-2024
В статье сказано, что если не разрешат перенести, то дом будет продан, а новый собственник врятли сумеет уберечь дом.
"объект культурного наследия огорожен, возможно, реализован человеку более ориентированному на восстановление здания в этом месте"
10:01:34 14-10-2024
Застройщики! Дуйте за город!!! Хватит уродовать старый город!!!!!! Хватит с нас точечной застройки и разрушенных судеб людских!
11:38:39 14-10-2024
Дюша (10:01:34 14-10-2024) Застройщики! Дуйте за город!!! Хватит уродовать старый город... В том же Томске здания, которые являются исторической ценностью перенесли в одно место. Сделали это привлекательным. Думаю, за счёт бюджета. А здесь предлагают за собственные деньги. АЛЁ! Минкульт , вы где?
16:30:20 14-10-2024
Гость (11:38:39 14-10-2024) В том же Томске здания, которые являются исторической ценнос... Перенесли в одно место...Догадываюсь в какое ...А по сути вопроса - где здание построено, там ему и место. И это не место для застройщиков...Уроды испоганили уже весь город своими сараями-небоскребами...Ни парковок, ни скверов и парков...Ни школ и детсадов...В спальные районы целину осваивать!!!
10:12:36 14-10-2024
и даже за бездействие по восстановлению никого не привлекут и не пожурят?
11:42:24 14-10-2024
Мусик (10:12:36 14-10-2024) и даже за бездействие по восстановлению никого не привлекут ... Смеетесь? Тупой бизнесменишка контору купца Морозова спалил на Демидовской площади. Иии?
12:41:44 14-10-2024
Гость (11:42:24 14-10-2024) Смеетесь? Тупой бизнесменишка контору купца Морозова спалил ... плакаю. реально. хороший был городок - уютный такой.
14:30:23 14-10-2024
ерунда. денег хочет от государства или что? пусть остается как есть, это хибара какая-то, не "Русский Чай" же !!!
15:06:00 14-10-2024
Гость (14:30:23 14-10-2024) ерунда. денег хочет от государства или что? пусть остается к... это не хибара, а средовой обьект как минимум, достали уже люди с менталитетом лавочника. Почему то в Европе все здания старше 100 лет считаются историческими и охраняются государством, даже какие нибудь сельские сараи. И только в нашей стране все под корень рубят (не считая советских, которые реставрировали зданий много, реставрационные мастерские создавались под это ), а потом пишут, вот в Европе есть на что посмотреть, а свое то как раз и снесли в угоду застройщикам и богатому быдлу.
15:56:12 14-10-2024
В Тальменском районе в одной деревне школа переехала в кирпичное здание, а бревна со старой дореволюционной школы местные растащили на сараи. Я лично помогал эти бревна укладывать и выпиливать оконный проем. Они были снаружи и внутри не просто как новые, они были в лучшем состоянии чем сейчас бы мы новые купили. Там каждое бревно было обточено и откалибровано. Так что 100 лет еще не показатель старости для деревянного дома.
16:09:46 14-10-2024
Гость (15:56:12 14-10-2024) В Тальменском районе в одной деревне школа переехала в кирпи... помогли, значит.