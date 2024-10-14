Барнаульский застройщик добивается переноса и воссоздания столетнего дома-памятника

Объект был кардинально перестроен и потерял исторический облик

14 октября 2024, 07:15, ИА Амител

Дом-памятник на ул. Крупской, 96, в 2010 году / Фото: "Яндекс.Карты"

Практически уничтоженный памятник культуры на ул. Крупской, 96, хотят восстановить. Объект вместе с земельным участком принадлежит руководителю компании "Строительная перспектива" Андрею Комякову. Уже несколько лет он добивается разрешения перенести дом в более удачное место, чтобы там вернуть зданию исторический облик. Об этом предприниматель рассказал на заседании градсовета во время презентации своего ЖК на ул. Крупской, 100.

Андрей Комяков сообщил: когда он приобретал объект, в отношении бывшего собственника пытались возбудить уголовное дело за уничтожение здания. Так, Алтайохранкультура установила, что дом, построенный в начале XX века, частично разобрали, сняли весь фасадный декор, а затем вовсе отделали сайдингом, надстроили чердак и сделали новую крышу. Некоторое время в доме-памятнике работала "пивнушка".

Текущее состояние дома-памятника на ул. Крупской, 96 / Фото: "Строитель-сервис"

Однако за такие вольности в отношении объекта культуры прежний владелец не понес наказания: срок привлечения к уголовной ответственности истек.

В результате бизнесмен несколько раз обращался в федеральное Министерство культуры, чтобы восстановить объект в новой исторической среде.

Площадка выбрана на ул. Никитина, 170 (рядом с Кафедральным собором). Участок – более тысячи квадратных метров (против 130 "квадратов", на которых сейчас стоит дом). Однако три раза предприниматель получал отказ.

"Позиция федерального Минкульта не совсем мне понятна как заказчику, как горожанину: под любым предлогом отказать. Хотя им предоставлены все экспертизы, в том числе о том, что воссоздание памятника на исходном месте небезопасно. Второй этаж смежного двухэтажного здания фактически нависает над кровлей объекта культурного наследия. Здесь невозможно обеспечить соблюдение пожарных норм, если не задействовать соседние участки. А это юридически невозможно", – сообщил предприниматель.

24 октября 2024 года истекает срок рассмотрения четвертого обращения бизнесмена к Министерству культуры РФ. Если предложение Андрея Комякова согласуют, то планируемый десятиэтажный дом на ул. Крупской, 100, расположат ближе к красной линии.

"Если будет отказ, то обращения в суд или жалобы не имеют смысла. Смежные здания будут снесены (они также находятся в собственности бизнесмена. – Прим. ред.), объект культурного наследия огорожен, возможно, реализован человеку более ориентированному на восстановление здания в этом месте", – резюмировал предприниматель.