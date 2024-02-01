Баскетболисты "Барнаула" уступили московскому "МБА-МАИ"

Следующий матч "Барнаул" вновь проведет дома в субботу, 3 февраля

01 февраля 2024, 11:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com/ru/photo/1121754

Баскетболисты "Барнаула" на своей площадке проиграли московскому "МБА-МАИ". Очередной матч чемпионата мужской Суперлиги состоялся вечером 31 января и завершился поражением алтайской команды в упорной борьбе – 77:78.

Счет по сетам 17:21, 17:14, 17:22, 26:21. Самым результативным в игре стал защитник москвичей Максим Личутин. В его активе 16 очков. У "Барнаула" 15 очков набрал форвард Игорь Смыгин.

Несмотря на поражение, команда Александра Герасимова сохранила четвертое место в турнирной таблице Суперлиги. "МБА-МАИ" на девятой строке.

Следующий матч "Барнаул" вновь проведет дома в субботу, 3 февраля. Соперником команды Александра Герасимова станет ижевский "Купол-Родники", занимающий 10-е место. Игра пройдет в спорткомплексе "Победа" и начнется в 18:00.