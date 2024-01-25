Баскетболисты "Барнаула" выиграли в Краснодаре
Матч чемпионата мужской Суперлиги против "СШОР-Локомотив-Кубань" состоялся сегодня и завершился победой алтайских баскетболистов с результатом 90:76
25 января 2024, 20:51, ИА Амител
Баскетболисты "Барнаула" выиграли в Краснодаре. Матч чемпионата мужской Суперлиги против "СШОР-Локомотив-Кубань" состоялся сегодня и завершился победой алтайских баскетболистов с результатом 90:76. Счет по четвертям 20:24, 27:16, 21:22, 22:14.
Самым результативным игроком встречи стал капитан барнаульцев Алимджан Федюшин. Он набрал 32 очка. Теперь после 21 матча чемпионата у команды Александра Герасимова 14 побед и четвертое место в турнирной таблице. Выше алтайских баскетболистов располагаются только подмосковные "Химки", "Темп-СУМЗ" из Ревды и владивостокское "Динамо".
Следующую игру "Барнаул" проведет 31 января на своей площадке против московского МБА-МАИ, занимающего 10-е место.
10:09:57 26-01-2024
Успехов! Молодцы парни! Не сбавлять темпа! Уверенности, командной сплоченности и профессионализма!