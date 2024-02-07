Белорусский трамвай снова попал в аварию в Барнауле

ДТП произошло на улице Попова

07 февраля 2024, 21:59, ИА Амител

Авария с белорусским трамваем на улице Попова / Фото: "Инцидент Барнаул"

Новый белорусский трамвай столкнулся с легковушкой на улице Попова в Барнауле. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".

Авария прошла неподалеку от пересечения Попова с улицей Сухой Лог. На некоторое время здесь собралась пробка.

Напомним, всего власти Барнаула закупили 10 белорусских трамваев. Первые три вышли на линию 1 февраля, остальные приступят к перевозке пассажиров к середине месяца. Планируется, что они будут ездить по маршрутам № 1 и 7.