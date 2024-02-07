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Белорусский трамвай снова попал в аварию в Барнауле

ДТП произошло на улице Попова

07 февраля 2024, 21:59, ИА Амител

Авария с белорусским трамваем на улице Попова / Фото: "Инцидент Барнаул"
Авария с белорусским трамваем на улице Попова / Фото: "Инцидент Барнаул"

Новый белорусский трамвай столкнулся с легковушкой на улице Попова в Барнауле. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".

Авария прошла неподалеку от пересечения Попова с улицей Сухой Лог. На некоторое время здесь собралась пробка.

Напомним, всего власти Барнаула закупили 10 белорусских трамваев. Первые три вышли на линию 1 февраля, остальные приступят к перевозке пассажиров к середине месяца. Планируется, что они будут ездить по маршрутам № 1 и 7.

Барнаул ДТП Происшествия трамваи

Комментарии 24

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Гость

22:10:35 07-02-2024

Замечательно!

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Жора

22:28:57 07-02-2024

Трамвай новый, а привычка таранить старая)

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Гость

22:35:11 07-02-2024

Верните "Папе-картофельному" этот хлам. А чинушек местных посадите, за сговор.

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Гость

09:35:47 08-02-2024

Гость (22:35:11 07-02-2024) Верните "Папе-картофельному" этот хлам. А чинушек местных по... "- Кто же его посадит? Он же памятник!.."

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Гость

09:52:10 08-02-2024

Гость (09:35:47 08-02-2024) "- Кто же его посадит? Он же памятник!.."... Не его, а чинушек местных вороваек.

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Гость

22:45:27 07-02-2024

Местный автотранспорт отторгает зарубежного пришельца.

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Гость

06:08:34 08-02-2024

Эх вы, скотоотбойники на паровозы раньше ставили. Весь этот сериал с новыми трамваями называется "Ломай меня полностью". Интересно, люди в салоне с пьедесталов не попАдали? Если есть проблема с токоприемником, то трамвай обязан освободить проезжую часть, или батарейки нет в этой мощной комплектации? Так много вопросов...

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Гость

07:23:18 08-02-2024

Убогие местные комментаторы, трамвай то тут причем? Если дебилы за рулями своих шушлаек постоянно лезут на перекрестки несмотря на знаки/светофоры/логику, видя что затор на перекрестке, видя что по рельсам ОТ приближается, но он все равно полезет, так что теперь с этим делать? Трамваям перестать ездить? Показательны картинки по Красному - пересечение с Никитина и особенно два перекрестка - с Партизанкой и Молодежкой. Ну это просто пособие для дебилов за рулем.

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Гость

10:09:58 08-02-2024

Гость (07:23:18 08-02-2024) Убогие местные комментаторы, трамвай то тут причем? Если деб... по Красному - пересечение с Никитина----------------- Летом 1974 года на этом перекрестке К-700 врезался в бочину трамваю прям посреди вагона, утром, и смял его на 20%. К-700 по Никитина несся от церкви и с пригорка (тогда спуск у Никитина был крутой) протаранил трамвай. Трамвай был старый, рижский, тогда часть трамваев были новые, чешские, а часть старые рижские. Маршрут № 5, № 2 все старые, маршрут № 7 все новые, остальные маршруты вперемешку.

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Гость

07:45:24 08-02-2024

а фото почему рандомное?

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Гость

07:48:31 08-02-2024

Ну дэбилы-то, лезущие под трамвай были, есть и будут

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Гость

08:05:21 08-02-2024

Жоповозки в наглую лезут

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Гость

08:43:04 08-02-2024

Причем тут трамвай, новый или старый? Давеча еду, надо пересечь трамвайные пути, в зеркале вижу, что трамвай близко, останавливаюсь перед переездом, жду. Так особо одаренный водятел, едущий позади меня, полез по сугробу, высунулся перед самим трамваем на пути, заставил того резко тормозить, сам застрял. В итоге пробка собралась минут на 10 в обе стороны.

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Афиноген

09:30:10 08-02-2024

А ведь на них гарантия должна быть.Теперь всё?Гарантии капут?

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Гость

10:14:46 08-02-2024

трамвай - это железнодорожный транспорт любой водитель попавший в такое ДПТ с трамваем должен идти под суд а суд выставит решение виновен или не виновен. Если водила виновен то должна быть тюрьма года на два общака. И конфискация тарантайки

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Гость

10:22:58 08-02-2024

Не приживаются НИКАК у нас "чужаки"!

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гость

11:13:26 08-02-2024

трамвайная карма (предопределенность) Алтайского края

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Гость

11:24:09 08-02-2024

Тот случай когда трамвай, и не объедет.

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Гость

11:36:39 08-02-2024

в горэлектротрансе походу реально есть разнарядочка таранить. Раньше новости про дтп с трамваем были раз в несколько месяцев если не реже, теперь каждый день трамвай попадает в ДТП. Показательно, что троллейбусы в ДТП так часто не попадают. В чём подвох?

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гость

11:59:55 08-02-2024

А может все таки батюшку пригласить и всех работников депо в церковь свозить(особенно старших руководителей)

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Гость

12:04:59 08-02-2024

Тормоза не сработали у этого трамвая. За рулем "курица", которая знает, что если даже она что-то нарушит и случится ДТП, ей ничего не будет. Самое печальное, что трамвай всегда прав... Как такое может быть?

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Гость

13:25:01 08-02-2024

Гость (12:04:59 08-02-2024) Тормоза не сработали у этого трамвая. За рулем "курица", кот... Потому что это трамвай и он двигается по рельсам. А еще он везëт людей. Считаю что только невнимательный водитель авто или в себя поверивший может попасть под трамвай.

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Татьяна

13:26:20 08-02-2024

Меньше надо болтать по телефону обеим сторонам ДТП

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читатель

16:17:32 08-02-2024

в Рубцовске тоже белорусский троллейбус протаранила легковушка

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