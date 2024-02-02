Автобус врезался в новый белорусский трамвай в Барнауле

ДТП случилось в районе Докучаево

02 февраля 2024, 17:50, ИА Амител

Новый трамвай сломался в Барнауле / Фото: "Инцидент Барнаул"

ДТП с участием нового белорусского трамвая и автобуса произошло вечером 2 февраля в Барнауле.

В телеграм-канале "Инцидент Барнаул" сообщили, что авария случилась в районе Докучаево. Из-за этого образовалась пробка от Гущина до Юрина.

В целом по городу дорожная ситуация на момент публикации заметки оценивается в 8 баллов из 10. Крупные заторы наблюдаются на проспекте Строителей, Павловском тракте, шоссе Ленточный Бор и других участках.

Напомним, всего власти Барнаул закупили 10 белорусских трамваев. Первые три вышли на линию 1 февраля, остальные приступят к перевозке пассажиров к середине месяца. Планируется, что они будут ездить по маршрутам № 1 и 7.