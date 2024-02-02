Автобус врезался в новый белорусский трамвай в Барнауле
ДТП случилось в районе Докучаево
02 февраля 2024, 17:50, ИА Амител
ДТП с участием нового белорусского трамвая и автобуса произошло вечером 2 февраля в Барнауле.
В телеграм-канале "Инцидент Барнаул" сообщили, что авария случилась в районе Докучаево. Из-за этого образовалась пробка от Гущина до Юрина.
В целом по городу дорожная ситуация на момент публикации заметки оценивается в 8 баллов из 10. Крупные заторы наблюдаются на проспекте Строителей, Павловском тракте, шоссе Ленточный Бор и других участках.
Напомним, всего власти Барнаул закупили 10 белорусских трамваев. Первые три вышли на линию 1 февраля, остальные приступят к перевозке пассажиров к середине месяца. Планируется, что они будут ездить по маршрутам № 1 и 7.
17:57:15 02-02-2024
" Невезучие трамваи". И невезущие... Четвертый пошел)
06:20:52 03-02-2024
Гость (17:57:15 02-02-2024) " Невезучие трамваи". И невезущие... Четвертый пошел)... Чему ты радуешься, дурилка?
17:59:15 02-02-2024
Как весело! Сколько новые трамваи протянут? Делаем ставки, господа!
17:59:53 02-02-2024
Засмотрелся
18:00:06 02-02-2024
Срочно нужен батюшка!Они проклятые!
21:21:11 02-02-2024
Гость (18:00:06 02-02-2024) Срочно нужен батюшка!Они проклятые!... ох уж это проклятие барнаульских чинушек
21:21:33 02-02-2024
Гость (18:00:06 02-02-2024) Срочно нужен батюшка!Они проклятые!... это не поможет! Верните полосу, которую вы отжали у автомобилистов на Челюскинцев!
12:37:07 03-02-2024
Автолюбитель (21:21:33 02-02-2024) это не поможет! Верните полосу, которую вы отжали у автомоби... Пора уже все дороги по одной полосе отделить общественному транспорту, а там где одна полоса- вообще запретить движение частных автомобилей!
18:01:38 02-02-2024
Это просто какой-то цирк!
18:08:13 02-02-2024
какие то несчастливые трамваи прислали.
19:51:44 02-02-2024
Элен без ребят (18:08:13 02-02-2024) какие то несчастливые трамваи прислали. ... Да нет просто большинство водятлов в шары долбятся
21:07:15 02-02-2024
Элен без ребят (18:08:13 02-02-2024) какие то несчастливые трамваи прислали. ... Да не в трамваях дело, просто барнаульским водителям часто недостает навыков вождения, есть водители с очень хорошим опытом безопасной работы, равно, как и откровенные водятлы, которых и на пушечный выстрел нельзя допускать к авто, немалую роль играет и некий особо сложившийся менталитет определенной части водителей, к сожалению.
18:40:02 02-02-2024
недолго музыка играла, недолго фраер танцевал
18:48:16 02-02-2024
Засмотрелся...!?
19:41:39 02-02-2024
Толи трамваи такие, толи мы рукожопые...
19:48:36 02-02-2024
Второй день на линии и уже "обновили"...
21:03:29 02-02-2024
Никак их черт их спутал.
21:04:01 02-02-2024
Напоминает считалку про десять негритят.
21:07:11 02-02-2024
Смотрите. Засматривайтесь. На ваши же налоги их купили....
21:08:58 02-02-2024
10 новеньких трамваев в Барнаул пригнали. Но случилася беда - Одного в депо сломали. У второго на обкатке Вдруг возникли неполадки. Ну а третий сдуру Протаранил фуру. На четвертом как назло Вспыхнуло огнем табло. Пятый в эту же весну В майском ливне утонул. Пятеро в депо стоят, Новеньких красивых. И пока не снегопад - Экономят силы. И скажу я вам друзья., Прыти не убавив. Присылайте в Барнаул Новые трамваи.
15:58:23 03-02-2024
Гость (21:08:58 02-02-2024) 10 новеньких трамваев в Барнаул пригнали. Но случилася бед... Хорош пророчить! ))
21:20:46 02-02-2024
Да уж!
21:35:22 02-02-2024
По русской традиции покупку сначала"обмыть "надо, а потом пользоваться.
06:25:12 03-02-2024
Я вот смотрю на интеллектуальный уровень здешних комментаторов, и отчетливо понимаю почему они плохо живут. Потому что не может хорошо жить человек, относящийся к миру с позиции придорожного репейника.
08:02:41 03-02-2024
Гость (06:25:12 03-02-2024) Я вот смотрю на интеллектуальный уровень здешних комментатор... Философ однако.
15:59:32 03-02-2024
Гость (08:02:41 03-02-2024) Философ однако.... По ходу. ))
17:00:22 03-02-2024
Гость (15:59:32 03-02-2024) По ходу. ))... Типичный ответ примитивного создания - ага, па ходу)) гы-гы) Ну дебилы…
09:58:25 03-02-2024
Гость (06:25:12 03-02-2024) Я вот смотрю на интеллектуальный уровень здешних комментатор... Крайне интересно Ваше отношение к окружающему миру!
07:58:02 03-02-2024
Водитель автобуса загляделся на не обычную каракатицу и не успел среагировать.
08:26:28 03-02-2024
Всё относительно! Может, комментаторы и плохо живут ( хотя с чего это плохо?), но во всяком случае, лучше тебя, репейника! Точно репейник! Цепляешься ко всем, своего мнения не имеешь ни по какому вопросу, вылезаешь обгаживать всех, закомплексованный неудачник! А комменты других позитивные, несмотря на не очень весёлый повод.
16:06:57 03-02-2024
Гость (08:26:28 03-02-2024) Всё относительно! Может, комментаторы и плохо живут ( хотя с... Насчёт репейников - вопрос открытый! Многие здесь пишут о том, чего в жизни не знали. Или знали, но из рассказов прабабушки, которой рассказывали её соседи, которые слышали в магазине от инопланетян, что инопланетяне существуют. ))
17:04:10 03-02-2024
Гость (08:26:28 03-02-2024) Всё относительно! Может, комментаторы и плохо живут ( хотя с... Плохо с того, что вы тут все поголовно сопли на кулак ежедневно наматываете, и тошните как вам плохо жить на 20 тысяч. Насчет «позитивных» комментов: а в чем тут позитив? Что вы тут позитивного увидели? Гыгыкать как прыщавые подростки - ахха, аффтобус канкурента устранил, или какую то чушь про негритят сочинять - это позитив? Какая повальная деградация в городе….
09:43:17 03-02-2024
Автобус устранил конкурента.
13:33:36 03-02-2024
Мне думается проблема в другом, новые трамваи должны быть оснащены батареями с запасом хода.И они при наличии рельсов от Челюскинцев до Красноармейского могут спокойно ездить по Строителей без проводов. Либо наши не знают об этой функции, либо это шакальная лысая комплектация. Тогда возникает вопрос, а стоит ли трамвай 80 млн? Ждем комментарий мэрии. Российский трамвай стоит 22млн и на те средства, которые вложили в покупку белорусов, их могли купить 40 штук. Каким образом выигран тендер - это ещë один вопрос.
00:52:48 08-02-2024
Гость (13:33:36 03-02-2024) Мне думается проблема в другом, новые трамваи должны быть ос... //Каким образом выигран тендер - это ещë один вопрос.// Шеломенцев не одинок!!!
07:00:53 08-02-2024
//могут спокойно ездить по Строителей без проводов// Свят-свят, это что же, к автобусной полосе добавить две трамвайных? А может, проще будет приделать трамваю крылья? И брюхом за брошенные бычки цепляться не будет...