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Автобус врезался в новый белорусский трамвай в Барнауле

ДТП случилось в районе Докучаево

02 февраля 2024, 17:50, ИА Амител

Новый трамвай сломался в Барнауле / Фото: "Инцидент Барнаул"
Новый трамвай сломался в Барнауле / Фото: "Инцидент Барнаул"

ДТП с участием нового белорусского трамвая и автобуса произошло вечером 2 февраля в Барнауле.

В телеграм-канале "Инцидент Барнаул" сообщили, что авария случилась в районе Докучаево. Из-за этого образовалась пробка от Гущина до Юрина.

В целом по городу дорожная ситуация на момент публикации заметки оценивается в 8 баллов из 10. Крупные заторы наблюдаются на проспекте Строителей, Павловском тракте, шоссе Ленточный Бор и других участках.

Напомним, всего власти Барнаул закупили 10 белорусских трамваев. Первые три вышли на линию 1 февраля, остальные приступят к перевозке пассажиров к середине месяца. Планируется, что они будут ездить по маршрутам № 1 и 7.

ДТП Происшествия

Комментарии 36

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Гость

17:57:15 02-02-2024

" Невезучие трамваи". И невезущие... Четвертый пошел)

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Гость

06:20:52 03-02-2024

Гость (17:57:15 02-02-2024) " Невезучие трамваи". И невезущие... Четвертый пошел)... Чему ты радуешься, дурилка?

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Гость

17:59:15 02-02-2024

Как весело! Сколько новые трамваи протянут? Делаем ставки, господа!

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Гость

17:59:53 02-02-2024

Засмотрелся

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Гость

18:00:06 02-02-2024

Срочно нужен батюшка!Они проклятые!

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Гость

21:21:11 02-02-2024

Гость (18:00:06 02-02-2024) Срочно нужен батюшка!Они проклятые!... ох уж это проклятие барнаульских чинушек

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Автолюбитель

21:21:33 02-02-2024

Гость (18:00:06 02-02-2024) Срочно нужен батюшка!Они проклятые!... это не поможет! Верните полосу, которую вы отжали у автомобилистов на Челюскинцев!

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Пассажир

12:37:07 03-02-2024

Автолюбитель (21:21:33 02-02-2024) это не поможет! Верните полосу, которую вы отжали у автомоби... Пора уже все дороги по одной полосе отделить общественному транспорту, а там где одна полоса- вообще запретить движение частных автомобилей!

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Гость

18:01:38 02-02-2024

Это просто какой-то цирк!

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Элен без ребят

18:08:13 02-02-2024

какие то несчастливые трамваи прислали.

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Эллиот

19:51:44 02-02-2024

Элен без ребят (18:08:13 02-02-2024) какие то несчастливые трамваи прислали. ... Да нет просто большинство водятлов в шары долбятся

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Гость

21:07:15 02-02-2024

Элен без ребят (18:08:13 02-02-2024) какие то несчастливые трамваи прислали. ... Да не в трамваях дело, просто барнаульским водителям часто недостает навыков вождения, есть водители с очень хорошим опытом безопасной работы, равно, как и откровенные водятлы, которых и на пушечный выстрел нельзя допускать к авто, немалую роль играет и некий особо сложившийся менталитет определенной части водителей, к сожалению.

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Гость

18:40:02 02-02-2024

недолго музыка играла, недолго фраер танцевал

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Гость

18:48:16 02-02-2024

Засмотрелся...!?

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петр

19:41:39 02-02-2024

Толи трамваи такие, толи мы рукожопые...

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Гость

19:48:36 02-02-2024

Второй день на линии и уже "обновили"...

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Гость

21:03:29 02-02-2024

Никак их черт их спутал.

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Гость

21:04:01 02-02-2024

Напоминает считалку про десять негритят.

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Гость

21:07:11 02-02-2024

Смотрите. Засматривайтесь. На ваши же налоги их купили....

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Гость

21:08:58 02-02-2024

10 новеньких трамваев в Барнаул пригнали. Но случилася беда - Одного в депо сломали. У второго на обкатке Вдруг возникли неполадки. Ну а третий сдуру Протаранил фуру. На четвертом как назло Вспыхнуло огнем табло. Пятый в эту же весну В майском ливне утонул. Пятеро в депо стоят, Новеньких красивых. И пока не снегопад - Экономят силы. И скажу я вам друзья., Прыти не убавив. Присылайте в Барнаул Новые трамваи.

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Гость

15:58:23 03-02-2024

Гость (21:08:58 02-02-2024) 10 новеньких трамваев в Барнаул пригнали. Но случилася бед... Хорош пророчить! ))

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Змей

21:20:46 02-02-2024

Да уж!

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Гость

21:35:22 02-02-2024

По русской традиции покупку сначала"обмыть "надо, а потом пользоваться.

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Гость

06:25:12 03-02-2024

Я вот смотрю на интеллектуальный уровень здешних комментаторов, и отчетливо понимаю почему они плохо живут. Потому что не может хорошо жить человек, относящийся к миру с позиции придорожного репейника.

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Гость

08:02:41 03-02-2024

Гость (06:25:12 03-02-2024) Я вот смотрю на интеллектуальный уровень здешних комментатор... Философ однако.

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Гость

15:59:32 03-02-2024

Гость (08:02:41 03-02-2024) Философ однако.... По ходу. ))

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Гость

17:00:22 03-02-2024

Гость (15:59:32 03-02-2024) По ходу. ))... Типичный ответ примитивного создания - ага, па ходу)) гы-гы) Ну дебилы…

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Гость

09:58:25 03-02-2024

Гость (06:25:12 03-02-2024) Я вот смотрю на интеллектуальный уровень здешних комментатор... Крайне интересно Ваше отношение к окружающему миру!

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Гость

07:58:02 03-02-2024

Водитель автобуса загляделся на не обычную каракатицу и не успел среагировать.

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Гость

08:26:28 03-02-2024

Всё относительно! Может, комментаторы и плохо живут ( хотя с чего это плохо?), но во всяком случае, лучше тебя, репейника! Точно репейник! Цепляешься ко всем, своего мнения не имеешь ни по какому вопросу, вылезаешь обгаживать всех, закомплексованный неудачник! А комменты других позитивные, несмотря на не очень весёлый повод.

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Гость

16:06:57 03-02-2024

Гость (08:26:28 03-02-2024) Всё относительно! Может, комментаторы и плохо живут ( хотя с... Насчёт репейников - вопрос открытый! Многие здесь пишут о том, чего в жизни не знали. Или знали, но из рассказов прабабушки, которой рассказывали её соседи, которые слышали в магазине от инопланетян, что инопланетяне существуют. ))

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Гость

17:04:10 03-02-2024

Гость (08:26:28 03-02-2024) Всё относительно! Может, комментаторы и плохо живут ( хотя с... Плохо с того, что вы тут все поголовно сопли на кулак ежедневно наматываете, и тошните как вам плохо жить на 20 тысяч. Насчет «позитивных» комментов: а в чем тут позитив? Что вы тут позитивного увидели? Гыгыкать как прыщавые подростки - ахха, аффтобус канкурента устранил, или какую то чушь про негритят сочинять - это позитив? Какая повальная деградация в городе….

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Жора

09:43:17 03-02-2024

Автобус устранил конкурента.

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Гость

13:33:36 03-02-2024

Мне думается проблема в другом, новые трамваи должны быть оснащены батареями с запасом хода.И они при наличии рельсов от Челюскинцев до Красноармейского могут спокойно ездить по Строителей без проводов. Либо наши не знают об этой функции, либо это шакальная лысая комплектация. Тогда возникает вопрос, а стоит ли трамвай 80 млн? Ждем комментарий мэрии. Российский трамвай стоит 22млн и на те средства, которые вложили в покупку белорусов, их могли купить 40 штук. Каким образом выигран тендер - это ещë один вопрос.

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Гость

00:52:48 08-02-2024

Гость (13:33:36 03-02-2024) Мне думается проблема в другом, новые трамваи должны быть ос... //Каким образом выигран тендер - это ещë один вопрос.// Шеломенцев не одинок!!!

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Гость

07:00:53 08-02-2024

//могут спокойно ездить по Строителей без проводов// Свят-свят, это что же, к автобусной полосе добавить две трамвайных? А может, проще будет приделать трамваю крылья? И брюхом за брошенные бычки цепляться не будет...

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