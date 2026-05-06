Бийский ресторатор Андрей Мытник представил алтайскую кухню на ТВ

В программе "География на вкус" он приготовил скоблянку с томленой мраморной говядиной и сбитень с алтайским медом

06 мая 2026, 09:44, ИА Амител

Андрей Мытник / Фото: страница Андрея Мытника "Вконтакте"

Бийский ресторатор и бренд‑шеф московских ресторанов Андрей Мытник стал гостем программы "География на вкус" на телеканале "Еда", которую ведет шеф‑повар Петр Гутницкий. Видео доступно для просмотра на rutube.ru.

В эфире Мытник приготовил два блюда из алтайских продуктов: скоблянку с томленой мраморной говядиной и сбитень с алтайским медом. Скоблянка для него — особое блюдо: рецепт передается в семье из поколения в поколение.

«Для меня скоблянка — это связь с корнями, с традициями родного края», — отметил он.

Андрей Мытник известен продвижением русской кухни и локальных продуктов. Он организовал первый фестиваль еды в Бийске и гастрофестиваль "Мясной замес" в селе Дружба Целинного района, проводил мастер‑классы на ВДНХ в Москве, а в прошлом году открыл в Бийске Дом сибирского чаепития, где возрождает соответствующие традиции.

ранее сообщалось, что повар из Барнаула прошел кастинг на шоу Ивлева и Агзамова "Битва шефов". Александр Скопинцев принес на кастинг кулебяку с рыбой.