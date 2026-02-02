Повар из Барнаула бросил вызов Ивлеву и Агзамову на шоу "Битва шефов"

Данил Лютенко представил судьям на кастинг тартар из говядины в сибирском стиле

02 февраля 2026, 18:17, ИА Амител

Данил Лютенко / Фото: телеканал "Пятница"

На телеканале "Пятница!" идет новый сезон популярного кулинарного проекта "Битва шефов", где два признанных мэтра российской гастрономии — Константин Ивлев и Ренат Агзамов — собирают команды талантливых поваров, чтобы выявить главного кулинарного виртуоза страны.

В числе претендентов на звание лучшего оказался 26‑летний Данил Лютенко из Барнаула. На кастинг он представил судьям тартар из говядины в сибирском стиле — авторскую интерпретацию классического блюда с местным колоритом.

Формат проекта предполагает жесткую конкуренцию. После каждого раунда Ивлев и Агзамов будут отсеивать наименее успешных участников своих команд. Победит тот шеф, чей ученик дойдет до финала и одержит верх в решающем поединке.

При этом ведущие не просто оценивают блюда — они делятся с участниками профессиональным мастерством, доказывая в процессе работы, чей кулинарный авторитет весомее.

Сможет ли Данил из Барнаула пройти первичный отбор и попасть в команду одного из звездных шефов? Ответ на этот вопрос зрители получат уже в понедельник, 2 февраля. Выпуск с участием барнаульского повара выйдет в эфир на телеканале "Пятница!" в 19:00.

