Повар из Барнаула прошел кастинг на шоу Ивлева и Агзамова "Битва шефов"

Александр Скопинцев принес на кастинг кулебяку с рыбой

28 апреля 2026, 14:27, ИА Амител

Александр Скопинцев / Фото: скриншот из выпуска "Битва шефов", 6-й сезон, 5-й выпуск

Повар из Алтайского края Александр Скопинцев прошел кастинг в шестой сезон кулинарного шоу "Битва шефов" на телеканале "Пятница!", пишет "Бийский рабочий".

В этом сезоне за звание лучшего кулинара России борются команды двух признанных мастеров — Константина Ивлева и Рената Агзамова.

34‑летний барнаулец представил на кастинге кулебяку с рыбой и впечатлил жюри настолько, что попал в команду Константина Ивлева.

