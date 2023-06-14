Бийский рыбак спас щенка, привязанного к дереву на берегу реки
Мужчина ножом перерезал тонкую веревку и забрал собаку
14 июня 2023, 11:00, ИА Амител
Бийский рыбак спас привязанного на берегу реки щенка и теперь пытается найти ему доброго хозяина, сообщает "Общество защиты животных в г. Бийске".
Мужчина нашел щенка возле села Соколово. Он ножом перерезал тонкую веревку и забрал собаку.
"Видать дома не пригодился, в лесу на веревку привязали и оставили. Сейчас, родной мой, отцепим тебя. Комары уже покусали. Все, малыш. Скоты. Все, пойдем", – говорит мужчина на видео.
11:29:45 14-06-2023
молодец +100 к карме
12:51:07 14-06-2023
хозяев на кол
13:03:04 14-06-2023
Обязательно надо заснять и выложить в сеть свои подвиги.
13:28:48 14-06-2023
Может, кур повадился давить? Или ребёнка укусил, не дай бог. Пристреливать не стали, гуманисты...
14:15:35 14-06-2023
Гость (13:28:48 14-06-2023) Может, кур повадился давить? Или ребёнка укусил, не дай бог.... Не хочешь воспитывать собаку - не бери. Детей вы так же "заводите" и не воспитываете, а потом виноваты дети и окружающие. Насчет "кур давить" - кто мешает кур держать в ограде а собаку в загоне? А так да, очень гуманно обречь на смерть от жажды и голода. Прямо по заветам здешних комментаторов.
16:52:13 14-06-2023
Гость (14:15:35 14-06-2023) Не хочешь воспитывать собаку - не бери. Детей вы так же "зав... Во всех темах про собак на детей разговор переводишь? Наверное, из тех, кто вместо детей собачку заводит из-за страха не смочь нормально воспитать?
17:13:39 14-06-2023
Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за нарушения норм обращения с животными и жестокое обращение с ними. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Теперь за выброшенных на улицу животных придется заплатить до 30 тысяч рублей, до 100 тысяч — за жестокое обращение с животными, и до 200 тысяч рублей — за укусы домашними питомцами.