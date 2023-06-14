Бийский рыбак спас щенка, привязанного к дереву на берегу реки

Мужчина ножом перерезал тонкую веревку и забрал собаку

14 июня 2023, 11:00, ИА Амител

Бийский рыбак спас привязанного на берегу реки щенка и теперь пытается найти ему доброго хозяина, сообщает "Общество защиты животных в г. Бийске".

Мужчина нашел щенка возле села Соколово. Он ножом перерезал тонкую веревку и забрал собаку.