Более 400 новогодних елок сдали барнаульцы на переработку

Деревья отправят в Павловск для производства MDF-плит

21 января 2024, 07:30, ИА Амител

Фото: мэрия Барнаула

В Барнауле 20 января прошла акция по сбору новогодних хвойных деревьев "Елки-палки", сообщает мэрия.

Мероприятие провела организация "Мусора.Больше.Нет" совместно с комитетом по благоустройству города. Горожане несли елки, пихты и ветки на ближайшие точки – всего волонтеры собрали больше 400 новогодних деревьев.

В дальнейшем их передадут на Павловский деревообрабатывающий комбинат для производства MDF-плит.