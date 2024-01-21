Более 400 новогодних елок сдали барнаульцы на переработку
Деревья отправят в Павловск для производства MDF-плит
21 января 2024, 07:30, ИА Амител
Фото: мэрия Барнаула
В Барнауле 20 января прошла акция по сбору новогодних хвойных деревьев "Елки-палки", сообщает мэрия.
Мероприятие провела организация "Мусора.Больше.Нет" совместно с комитетом по благоустройству города. Горожане несли елки, пихты и ветки на ближайшие точки – всего волонтеры собрали больше 400 новогодних деревьев.
В дальнейшем их передадут на Павловский деревообрабатывающий комбинат для производства MDF-плит.
14:52:09 21-01-2024
Можно ли организовать хотя бы один рейс в неделю по площадкам для сбора мусора? У нас неделю лежало 4 ёлки, сейчас пятую вынесли. Их не забрала машина для крупногабаритного мусора. Люди ещё наверняка будут выносить. Чтобы не было "пустых" рейсов, можно информацию получить через дворников, убирающих территорию. Дворник передаёт "адрес" ёлок диспетчеру ЖЭУ, диспетчер звонит на определённый номер).
18:24:50 21-01-2024
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