Томенко рассказал, сколько миллиардов получит Алтай в 2025 году и на что их потратят
Губернатор Алтайского края отметил, что поддержка из федерального бюджета позволяет оперативно реагировать на запросы жителей
11 ноября 2024, 12:03, ИА Амител
Алтайский край получит почти 15 млрд рублей в 2025 году в виде поддержки из федерального бюджета, сообщил губернатор региона Виктор Томенко в своем Telegram-канале.
"Большую поддержку получает наш Алтайский край от федерального правительства, с которым мы работаем в ежедневном режиме", – отметил глава региона.
Благодаря этой поддержке, подчеркнул Томенко, в крае появляется возможность оперативно реагировать на запросы жителей, касающиеся широкого круга вопросов, – от новых дорог до водоснабжения.
В частности, на развитие сельских территорий край получит 1,4 млрд рублей. Это самая большая субсидия среди всех регионов России.
На строительство и ремонт дорог – 7,2 млрд рублей. На медицину – больше 2 млрд рублей, которые направят на развитие сети медучреждений.
На образовательные учреждения – 1,3 млрд рублей. Кроме того, на ежемесячное вознаграждение педагогов за классное руководство из федерального бюджета выделено почти 2,5 млрд рублей.
"Многие из этих вопросов мы обсуждали и на Днях Алтайского края в Совете Федерации РФ и во время индивидуальной работы с различными министерствами правительства РФ. Наши аргументы всегда принимаются во внимание при формировании федеральных программ", – отметил Томенко.
12:40:30 11-11-2024
На развитие сельских территорий и медицину суммарно выделят меньше, чем на "ежемесячное вознаграждение педагогов за классное руководство"
16:31:46 11-11-2024
Гость (12:40:30 11-11-2024) На развитие сельских территорий и медицину суммарно выделят ...
Так педагогов и так с 10% повышением с сентября прокатили!
12:44:26 11-11-2024
А цена такой невиданной щедрости?
13:47:22 11-11-2024
Но мы этого не ощущаем. 18млрд. было выделено на ремонт кровли, многоквартирных домов, но нам отказали хоть мы и сделали экспертизу за свои деньги - крыша аварийная. Записали на 2042 год, но к тому времени и дом рухнет. И отказали всем, кто с нами был на заседании в рег.операторе
14:07:24 11-11-2024
Думаю,всех жителей края очень сильно волнует вопрос повышения заработной платы.
Чтобы в таблице по зарплате подняться хотя бы пунктов на 10. Ведь люди заслужили это!
16:09:32 11-11-2024
Гость (14:07:24 11-11-2024) Думаю,всех жителей края очень сильно волнует вопрос повышени... Причем тут губернатор? Проси своего работодателя.