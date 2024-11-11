Губернатор Алтайского края отметил, что поддержка из федерального бюджета позволяет оперативно реагировать на запросы жителей

11 ноября 2024, 12:03, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Алтайский край получит почти 15 млрд рублей в 2025 году в виде поддержки из федерального бюджета, сообщил губернатор региона Виктор Томенко в своем Telegram-канале.

"Большую поддержку получает наш Алтайский край от федерального правительства, с которым мы работаем в ежедневном режиме", – отметил глава региона.

Благодаря этой поддержке, подчеркнул Томенко, в крае появляется возможность оперативно реагировать на запросы жителей, касающиеся широкого круга вопросов, – от новых дорог до водоснабжения.

В частности, на развитие сельских территорий край получит 1,4 млрд рублей. Это самая большая субсидия среди всех регионов России.

На строительство и ремонт дорог – 7,2 млрд рублей. На медицину – больше 2 млрд рублей, которые направят на развитие сети медучреждений.

На образовательные учреждения – 1,3 млрд рублей. Кроме того, на ежемесячное вознаграждение педагогов за классное руководство из федерального бюджета выделено почти 2,5 млрд рублей.