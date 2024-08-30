"Было вкусно". Как в Барнауле закрыли дачный сезон и попрощались с летом

Пока барнаульцы готовятся ко Дню города, гости фестиваля "Парк Гриль" вспоминают тепло и ищут свои фотографии

30 августа 2024, 16:00, ИА Амител erid: LjN8JubkA

Фестиваль "Парк Гриль" в Барнауле / Фото здесь и далее: Артур Анипер, Степан Пятков

18 августа фестиваль "Парк Гриль" собрал в парке "Изумрудный" более трех тысяч гостей. Этот теплый день стал идеальным моментом для Радио Дача Барнаул, чтобы закрыть дачный сезон и попрощаться с летом вкусно и весело.

Уже после мероприятия редактор Радио Дача Барнаул Дарья Некрасова поделилась сообщениями от слушателей по поводу прошедшего фестиваля:

"Было вкусно! Понравилась программа на сцене, много подарков было и разных конкурсов, особенно понравились с физической активностью. Я выиграла колбасу от "Тальменыча".

"Спасибо, Радио Дача, уже третий год подряд с вами на фестивале. В этом году праздник, конечно, был намного больше и красивее в сравнении с предыдущими. "Изумрудный" – наш любимый парк, было приятно здесь. Ой, мы так болели за команды, которые соревновались в жарке шашлыка. Нас потом угостили".

"Понравилось выступление группы Samy Trio* и фокусник. Мне кажется, от него и взрослые, и дети были в восторге. Я даже два подарка выиграла в конкурсах! Спасибо организаторам!"

"В этом году мы провели "Парк Гриль" на большой площадке, такой объем требует повышенной ответственности. Собрали обратную связь и от гостей, и от наших партнеров, местами было приятно, местами – поучительно. Некоторым нашим гостям не хватило столиков, для того чтобы присесть и перекусить. Мы это учтем, и в следующем году сделаем зону фуд-корта более масштабной и удобной. Кто-то, наоборот, наслаждался едой сидя на ступеньках у пруда, да и мы сами (организаторы) предпочли именно это место, это было в духе нашего фестиваля. Было много восторга по поводу караоке в амфитеатре, это мы обязательно будем повторять на наших мероприятиях", – рассказала PR-менеджер Медиагруппы FM-Продакшн Дарья Шмакова.

Организаторы особо благодарят партнеров фестиваля, чья поддержка сделала праздник по-настоящему ярким и незабываемым. Гости фестиваля наслаждались живой музыкой, мастер-классами и другими увлекательными активностями, создающими атмосферу настоящего летнего праздника.

Фестиваль "Парк Гриль" в Барнауле / Фото: Артур Анипер, Степан Пятков

Генеральный партнер:

сеть фирменных магазинов "Тальменыч".

Партнеры:

Компания "ТОНАР" – один из крупнейших в России производителей товаров для активного отдыха, рыбалки и охоты;

натяжные потолки "Верхаус";

Автоцентр АГАС Москвич;

студия заботы о теле "Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы";

студия цветов "Азалия";

магазины для активных Pulse ("Пульс");

служба доставки еды Sushi Ibiza ("Сушибица");

развлекательный центр "Европа-Боулинг".

Полный фотоотчет в группе ВК "Радио Дача Барнаул".

* Samy Trio*

ИП Шаповалова А. Д.

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