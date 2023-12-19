Быстро и ярко. Будущие жильцы ЖК "Колибри" в Барнауле скоро получат ключи

Дом сдают на полгода раньше срока

19 декабря 2023, 11:00, ИА Амител erid: LjN8KSXrq

ЖК "Колибри" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Как минимум 90 барнаульских семей будут отмечать наступающий Новый год в особо приподнятом настроении. Речь о тех, кто в ближайшее время получит ключи от своей квартиры в новом 16-этажном ЖК "Колибри" на Советской Армии, 60. Некоторые будущие собственники уже успели оценить все преимущества новостройки: удобные планировки, тихое, светлое место, недалеко от центра. Но самое приятное, что объект сдают на полгода раньше срока.

Дом хороший, район хороший

Супруги Светлана и Сергей купили в доме студию площадью 33 "квадрата". Изначально планировали поселить здесь детей – студента и будущую студентку.

"А теперь и сами подумываем, не перебраться ли поближе к центру. Здесь хорошая транспортная доступность, хоть на машине, хоть на трамвае – минут десять и ты в центре. Мы живем на Энтузиастов, поэтому особенно ценим дом как раз за локацию", – отметил Сергей.Но и все остальное тоже понравилось. Светлана только зашла в подъезд, а уже почувствовала себя как дома. А в квартиру, судя по эмоциям, вообще влюбилась.

"Замечательно, что в нашей студии сразу два окна, это значит, здесь всегда будет светло", – сказала она.

Кстати, об окнах. Почти все здания вокруг – малоэтажные. Так что со средних и верхних этажей будет виден горизонт.

ЖК "Колибри" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Жительница Барнаула Ирина взяла однокомнатную квартиру площадью 36 квадратных метров для мамы, которую перевозит из Сургута. Место жилья выбирали также с учетом удобства транспортной развязки, близости магазинов и поликлиники (городская поликлиника № 7 расположена в соседнем здании, ближе не придумаешь).

"Да мы и сами живем рядом, так что выбор был очевиден. Кроме того, понравилась планировка: комната 15 "квадратов", кухня тоже немаленькая. Для одного человека условия просто прекрасные", – подчеркнула Ирина.

ЖК "Колибри" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

А вот Римма брала квартиру для себя, мужа и ребенка. Сейчас они живут в съемном жилье, так что каждый месяц досрочного переезда – весомая экономия. Теперь у них новенькая студия на 13-м этаже, для первой квартиры – просто замечательный вариант. Пока все остальные будущие новоселы просто рассматривали покупку, Римма обходила законные "квадраты" с рулеткой, чтобы как можно скорее планировать ремонт, закупать материалы, заказывать мебель.

"Я под впечатлением. Мне особенно понравились двери на балкон, они такие большие. И сразу два окна, смотрите, как светло, даже зимой. Прекрасно, что все чистое, новое и ровное, после вторичного жилья разница колоссальная. Да и снаружи дом интересный: с одной стороны, в сдержанных тонах, но при этом с яркими акцентами. Оценили так же, что дом небольшой, всего один подъезд, квартир на этаже немного. И при этом сразу два лифта. Очень комфортно", – поделилась Римма.

Ей, как и всем, была важна близость к центру. А еще и то, что рядом есть детские сады и школы. У дома будет своя детская площадка, двор окружен закрытым забором.

"Хороший район, и трамваи, и автобусы рядом. Мне все нравится", – восторженно добавила женщина.

Некогда старый район действительно развивается: здесь почти не осталось ветхих двухэтажек, тут и там вырастают новые дома. Через несколько лет у Советской Армии будет совершенно новое лицо.

Покупатели квартир в ЖК "Колибри" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

С опережением на полгода

ЖК "Колибри" – дом комфорт-класса, выполнен из монолитного каркаса, заполнение кирпичное. Здание гармонично вписывается в ансамбль близстоящих домов: отделка в светлых тонах с яркими акцентами в верхней части.

На каждом этаже шесть полноценных (а не крошечных, как часто бывает) квартир: две студии, две однокомнатные, две "двушки". В прихожей каждой из них достаточно места для большого встроенного шкафа, "уборная" полноценно вмешает ванну, раковину, унитаз, стиральную машину. Подъезд и лестничные площадки светлые и просторные, два лифта. Во дворе детская площадка.

Евгений Попов / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Главный прораб Евгений Попов рассказал amic.ru, что дом сдается раньше срока – второго квартала 2024 года. Началось же строительство в ноябре 2022-го.

"Это стало возможным благодаря сплоченным действиям всего коллектива: от руководства до каждого работника. Все мы самоотверженно работали, чтобы сдать дом досрочно, – звучит, может, громко, но это действительно так. Чтобы быстро и качественно построить дом, надо правильно наладить все процессы", – пояснил Евгений Попов.

Построили мечту

Вместе с новоселами по квартирам прошелся застройщик ЖК "Колибри", руководитель ООО С3 "ДС-Инвестстрой" Вячеслав Виноградов. Конечно, все эти стены-потолки он видел много раз, просто хотел пообщаться с покупателями и увидеть их реакцию.

"Отрадно, что людям дом понравился. Это значит, что мы правильно оценили потребности и предпочтения рынка. Мы обещали исполнить главную мечту – построить хорошую квартиру. И мы ее выполнили", – отметил Виноградов.

"Колибри" – проект, которым компания ярко заявляет о себе на рынке недвижимости. Что важно, он успешно реализован в непростые для экономики времена. Несмотря на сложности с поставками, в строительстве использовали только качественные материалы. Работала команда профессиональных строителей и отделочников.

"У нас высококачественная штукатурка по маякам, правильная стяжка. Мы уверены, что стены здесь ровные, окна надежные, двери прочные", – заверил Вячеслав Виноградов.

Вячеслав Виноградов / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

"Птичье" название, похоже, скоро станет фишкой застройщика. Сейчас компания работает еще над рядом проектов, один из которых – ЖК "Чайка" в одноименном районе города на перекрестке Юрина – Новороссийской. Хороший спальный район, рядом детсады и школы, хорошая транспортная развязка.

Что же касается ЖК "Колибри", то почти все "квадраты" там давно распроданы, рассказали amic.ru в агентстве недвижимости "Светлый дом", которое реализует квартиры напрямую от застройщика. Но если дом понравился – звоните по номеру +7 (3852) 235‒235, парочка интересных вариантов еще имеется. Приобрести их можно по льготной ставке по программам "Господдержка-2020", "Семейная ипотека", ипотека для IT.

Застройщик ООО СЗ "ДС-ИНВЕСТСТРОЙ". Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Агентство недвижимости "Светлый дом"

Адрес: Антона Петрова, 198

Тел.: +7 (3852) 235‒235

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