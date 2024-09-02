Бывшему директору холдинга Собчак Суханову уменьшили срок

Адвокат назвал вынесенное решение суровым в любом случае

02 сентября 2024, 20:55, ИА Амител

Ксения Собчак / Фото: кадр из шоу "Осторожно: Собчак" на YouTube

Бывшему коммерческому директору холдинга Ксении Собчак "Осторожно: медиа!" Кириллу Суханову и администратору Telegram-канала "Тушите свет" Ариану Кузьмину сократили срок лишения свободы. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на его адвоката Дмитрий Малютов.

"Суханову до пяти с половиной [лет], Кузьмину до пяти [лет] <…> в результате апелляционного рассмотрения", – сказал он, подчеркнув, что наказание все равно является суровым.

Суханова и Кузьмина признали виновными в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова за удаление размещенного о нем поста. В Ростехе ранее призывали суд смягчить вердикт.