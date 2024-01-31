Бывший барнаульский зампрокурора получил должность в соседнем регионе
Ранее Осипов работал на посту заместителя прокурора Октябрьского района Барнаула
31 января 2024, 21:11, ИА Амител
Бывший заместитель прокурора Октябрьского района Барнаула советник юстиции Евгений Осипов занял должность прокурора Чемальского района Республики Алтай. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.
Осипов родился 2 марта 1986 года, окончил Алтайскую академию экономики и права. На службе в прокуратуре находится с 2008 года – замещал должности помощника прокурора Третьяковского района, заместителя прокурора Петропавловского района, зампрокурора Рубцовска, прокурора Третьяковского района. После занимал пост заместителя прокурора Октябрьского района Барнаула.
За примерное исполнение служебных обязанностей Осипова неоднократно поощрял прокурор Алтайского края.
22:46:57 31-01-2024
И кто же двигатель персонажа ???
08:25:37 01-02-2024
Гость (22:46:57 31-01-2024) И кто же двигатель персонажа ???... Исключительно "личностные качества и профессионализм" )) Скажите, а в Горный это как в ссылку отправляют или на курорт?
08:40:32 01-02-2024
Гость (08:25:37 01-02-2024) Исключительно "личностные качества и профессионализм" )) Ска... В Чемал люди со всей страны на отдых едут. Не оправдывайтесь персонаж.
09:33:48 01-02-2024
Гость (08:25:37 01-02-2024) Исключительно "личностные качества и профессионализм" )) Ска... В горном выслуга быстрее идет, зарплата больше, воздух чище, до Барнаула за пару часов доехать можно, это вам не Забайкалье. Чемал не Кош-Агач, там движняк и со всей страны отдыхающие, у Медведева дача там и у других. Вот и думайте, ссылка ли жить в спокойствии и чистой экологии, и денег больше получать.
09:39:29 01-02-2024
Гость (09:33:48 01-02-2024) до Барнаула за пару часов доехать можно да ты спиди-гонщик однако... 340 км за 2 часа по загруженной трассе. тут до бийска за 2 часа доехать сложно...
15:08:14 01-02-2024
Гость (09:39:29 01-02-2024) да ты спиди-гонщик однако... 340 км за 2 часа по загруженной... Так прокурорский напрягет какого нибудь комерса с Робинсоном или Сесной.
09:39:06 01-02-2024
Гость (08:25:37 01-02-2024) Исключительно "личностные качества и профессионализм" )) Ска... Курорт-курорт, особенно при определенных обстоятельствах!
09:35:34 01-02-2024
В Чемале с 40-х годов детский туберкулезный санаторий, воздух там целебный и климат, виноград растет.