НОВОСТИОбщество

Бывший барнаульский зампрокурора получил должность в соседнем регионе

Ранее Осипов работал на посту заместителя прокурора Октябрьского района Барнаула

31 января 2024, 21:11, ИА Амител

Прокурор в служебной форме / Фото: kubnews.ru
Прокурор в служебной форме / Фото: kubnews.ru

Бывший заместитель прокурора Октябрьского района Барнаула советник юстиции Евгений Осипов занял должность прокурора Чемальского района Республики Алтай. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Осипов родился 2 марта 1986 года, окончил Алтайскую академию экономики и права. На службе в прокуратуре находится с 2008 года – замещал должности помощника прокурора Третьяковского района, заместителя прокурора Петропавловского района, зампрокурора Рубцовска, прокурора Третьяковского района. После занимал пост заместителя прокурора Октябрьского района Барнаула.

За примерное исполнение служебных обязанностей Осипова неоднократно поощрял прокурор Алтайского края.

Барнаул Алтайский край Республика Алтай Прокуратура

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

22:46:57 31-01-2024

И кто же двигатель персонажа ???

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:25:37 01-02-2024

Гость (22:46:57 31-01-2024) И кто же двигатель персонажа ???... Исключительно "личностные качества и профессионализм" )) Скажите, а в Горный это как в ссылку отправляют или на курорт?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:40:32 01-02-2024

Гость (08:25:37 01-02-2024) Исключительно "личностные качества и профессионализм" )) Ска... В Чемал люди со всей страны на отдых едут. Не оправдывайтесь персонаж.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:33:48 01-02-2024

Гость (08:25:37 01-02-2024) Исключительно "личностные качества и профессионализм" )) Ска... В горном выслуга быстрее идет, зарплата больше, воздух чище, до Барнаула за пару часов доехать можно, это вам не Забайкалье. Чемал не Кош-Агач, там движняк и со всей страны отдыхающие, у Медведева дача там и у других. Вот и думайте, ссылка ли жить в спокойствии и чистой экологии, и денег больше получать.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:39:29 01-02-2024

Гость (09:33:48 01-02-2024) до Барнаула за пару часов доехать можно да ты спиди-гонщик однако... 340 км за 2 часа по загруженной трассе. тут до бийска за 2 часа доехать сложно...

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:08:14 01-02-2024

Гость (09:39:29 01-02-2024) да ты спиди-гонщик однако... 340 км за 2 часа по загруженной... Так прокурорский напрягет какого нибудь комерса с Робинсоном или Сесной.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:39:06 01-02-2024

Гость (08:25:37 01-02-2024) Исключительно "личностные качества и профессионализм" )) Ска... Курорт-курорт, особенно при определенных обстоятельствах!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:35:34 01-02-2024

В Чемале с 40-х годов детский туберкулезный санаторий, воздух там целебный и климат, виноград растет.

  3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров