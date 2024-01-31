Бывший барнаульский зампрокурора получил должность в соседнем регионе

Ранее Осипов работал на посту заместителя прокурора Октябрьского района Барнаула

31 января 2024, 21:11, ИА Амител

Прокурор в служебной форме / Фото: kubnews.ru

Бывший заместитель прокурора Октябрьского района Барнаула советник юстиции Евгений Осипов занял должность прокурора Чемальского района Республики Алтай. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Осипов родился 2 марта 1986 года, окончил Алтайскую академию экономики и права. На службе в прокуратуре находится с 2008 года – замещал должности помощника прокурора Третьяковского района, заместителя прокурора Петропавловского района, зампрокурора Рубцовска, прокурора Третьяковского района. После занимал пост заместителя прокурора Октябрьского района Барнаула.

За примерное исполнение служебных обязанностей Осипова неоднократно поощрял прокурор Алтайского края.