Центр Барнаула останется без горячей воды больше чем на сутки

Под ограничение попадают 4 тысячи горожан

03 августа 2023, 09:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле с 10:00 3 августа до 12:00 4 августа отключат горячую воду в центральной части города, сообщили в СГК.

Специалисты вынуждены ограничить подачу ресурса из-за дефекта на магистральной теплосети диаметром 700 мм в районе домов № 28 и № 30 на улице Деповской.

"К сожалению, при заполненной системе невозможно устранить повреждение", – подчеркнули в компании.

В итоге под отключение попадает 40 многоквартирных домов, в которых проживает чуть более 4 тысяч барнаульцев. Вот список адресов: