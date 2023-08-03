Центр Барнаула останется без горячей воды больше чем на сутки
Под ограничение попадают 4 тысячи горожан
03 августа 2023, 09:31, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Барнауле с 10:00 3 августа до 12:00 4 августа отключат горячую воду в центральной части города, сообщили в СГК.
Специалисты вынуждены ограничить подачу ресурса из-за дефекта на магистральной теплосети диаметром 700 мм в районе домов № 28 и № 30 на улице Деповской.
"К сожалению, при заполненной системе невозможно устранить повреждение", – подчеркнули в компании.
В итоге под отключение попадает 40 многоквартирных домов, в которых проживает чуть более 4 тысяч барнаульцев. Вот список адресов:
- Брестская, 20;
- Социалистический, 128б, 124а, 116, 126, 126а, 126б, 124, 130а, 128а, 118, 128, 120;
- Строителей, 23а/2, 25, 4б, 8, 23а/1, 6, 4а, 4, 11а, 4г, 8а;
- Ленина, 81, 83, 69, 85, 79, 87, 75, 91, 89;
- Деповская, 21а, 27, 13а, 20, 30, 13, 31, 28, 7г, 17а, 17, 9, 15, 29, 11, 12, 10, 15/2, 26, 13б, 32, 25, 18;
- Союза Республик, 44, 44а, 46;
- Профинтерна, 31.
09:54:15 03-08-2023
Для кого эта показуха с сокращением сроков планового отключения ГВ на время летних ремонтов? Ну не успевают делать в сроки. Один хрен ремонт потом длится столько, сколько он длится. А народ вопит - как так, сроки прошли, а воды нет...