Центр Барнаула встал в пробки уже в обед
Заторы растянулись по всему городу
28 декабря 2023, 15:00, ИА Амител
Фото: "Яндекс. Пробки"
Пробки в Барнауле начались еще до наступления вечера. По данным сервиса "Яндекс. Пробки", интенсивность заторов составляет пока шесть баллов.
Сильные заторы во всем центре города. Стоят Челюскинцев, Ядринцева, проспекты Красноармейский и Ленина, а также ряд других улиц.
Также пробки вышли за пределы центра. Стоит шоссе Ленточный бор, Власихинская, Балтийская и Попова.
На Павловском тракте местами также есть затруднения движения. На пересечении с улицей Георгиева ситуацию на дороге усугубляет авария.
16:32:08 28-12-2023
деревня понаехала, за подарками, сейчас дтпэшек будет море!
17:35:46 28-12-2023
Гость (16:32:08 28-12-2023) деревня понаехала, за подарками, сейчас дтпэшек будет море!... Завидуешь?