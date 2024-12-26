"Черную" Луну смогут увидеть россияне в новогоднюю ночь

Естественный спутник Земли вступит в свою "пятую" фазу

26 декабря 2024, 10:45, ИА Амител

Луна / Источник фото: unsplash.com

В новогоднюю ночь россияне смогут наблюдать "лишнюю" фазу естественного спутника Земли – "черную" Луну. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Новосибирский государственный университет (НГУ).

"Черная" Луна в "пятой" фазе. На эту новогоднюю ночь выпадает "лишняя", "пятая", фаза Луны – новолуние, когда она обращена к Земле неосвещенной стороной, поэтому невидима", – говорится в сообщении на сайте университета.

Заведующая Учебным астрофизическим автоматизированным комплексом физического факультета НГУ Альфия Нестеренко пояснила, что в месяц Луна проходит четыре фазы – новолуние, первая четверть (растущая Луна), полнолуние и последняя четверть (убывающая Луна). Однако в декабре этого года спутник Земли успеет вступить в "пятую" фазу месяца. Это значит, что 31 декабря будет второе новолуние.

Также эксперт отметила, что невооруженным глазом новолуние наблюдать невозможно, однако есть исключения: