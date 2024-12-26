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"Черную" Луну смогут увидеть россияне в новогоднюю ночь

Естественный спутник Земли вступит в свою "пятую" фазу

26 декабря 2024, 10:45, ИА Амител

Луна / Источник фото: unsplash.com
Луна / Источник фото: unsplash.com

В новогоднюю ночь россияне смогут наблюдать "лишнюю" фазу естественного спутника Земли – "черную" Луну. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Новосибирский государственный университет (НГУ).

"Черная" Луна в "пятой" фазе. На эту новогоднюю ночь выпадает "лишняя", "пятая", фаза Луны – новолуние, когда она обращена к Земле неосвещенной стороной, поэтому невидима", – говорится в сообщении на сайте университета.

Заведующая Учебным астрофизическим автоматизированным комплексом физического факультета НГУ Альфия Нестеренко пояснила, что в месяц Луна проходит четыре фазы – новолуние, первая четверть (растущая Луна), полнолуние и последняя четверть (убывающая Луна). Однако в декабре этого года спутник Земли успеет вступить в "пятую" фазу месяца. Это значит, что 31 декабря будет второе новолуние.

Также эксперт отметила, что невооруженным глазом новолуние наблюдать невозможно, однако есть исключения:

"Увидеть кусочек Луны можно, только если на Луне в это время произойдет вспышка от врезавшегося в ее поверхность метеорита, что происходит примерно один раз в один час", – уточнила Нестеренко.

Россия космос Луна

Комментарии 6

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Musik

10:49:59 26-12-2024

фонариком посветить можно

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Гость

11:59:09 26-12-2024

Musik (10:49:59 26-12-2024) фонариком посветить можно ... всем землянам одновременно

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Гость

12:48:08 26-12-2024

В новогоднюю, как и в любую другую ночь, новолуние в принципе увидеть нельзя, так как Луна находится вблизи Солнца, которое в это время ниже горизонта. Ну а про пятую фазу вообще убило!

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Неполиткорректно

13:00:42 26-12-2024

Не черная луна, а афролуние. Темно как в пчтой фазе луны.

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Musik

13:26:30 26-12-2024

Неполиткорректно (13:00:42 26-12-2024) Не черная луна, а афролуние. Темно как в пчтой фазе луны. ... пятая фаза - это когда в новолуние на втором литре Солоха пролетает рядом с третьей луной слева

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ППШариков

14:55:27 26-12-2024

То голубая, то черная))) Видимо астрономию в школе не учили

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