"Черную" Луну смогут увидеть россияне в новогоднюю ночь
Естественный спутник Земли вступит в свою "пятую" фазу
26 декабря 2024, 10:45, ИА Амител
В новогоднюю ночь россияне смогут наблюдать "лишнюю" фазу естественного спутника Земли – "черную" Луну. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Новосибирский государственный университет (НГУ).
"Черная" Луна в "пятой" фазе. На эту новогоднюю ночь выпадает "лишняя", "пятая", фаза Луны – новолуние, когда она обращена к Земле неосвещенной стороной, поэтому невидима", – говорится в сообщении на сайте университета.
Заведующая Учебным астрофизическим автоматизированным комплексом физического факультета НГУ Альфия Нестеренко пояснила, что в месяц Луна проходит четыре фазы – новолуние, первая четверть (растущая Луна), полнолуние и последняя четверть (убывающая Луна). Однако в декабре этого года спутник Земли успеет вступить в "пятую" фазу месяца. Это значит, что 31 декабря будет второе новолуние.
Также эксперт отметила, что невооруженным глазом новолуние наблюдать невозможно, однако есть исключения:
"Увидеть кусочек Луны можно, только если на Луне в это время произойдет вспышка от врезавшегося в ее поверхность метеорита, что происходит примерно один раз в один час", – уточнила Нестеренко.
10:49:59 26-12-2024
фонариком посветить можно
11:59:09 26-12-2024
Musik (10:49:59 26-12-2024) фонариком посветить можно ... всем землянам одновременно
12:48:08 26-12-2024
В новогоднюю, как и в любую другую ночь, новолуние в принципе увидеть нельзя, так как Луна находится вблизи Солнца, которое в это время ниже горизонта. Ну а про пятую фазу вообще убило!
13:00:42 26-12-2024
Не черная луна, а афролуние. Темно как в пчтой фазе луны.
13:26:30 26-12-2024
Неполиткорректно (13:00:42 26-12-2024) Не черная луна, а афролуние. Темно как в пчтой фазе луны. ... пятая фаза - это когда в новолуние на втором литре Солоха пролетает рядом с третьей луной слева
14:55:27 26-12-2024
То голубая, то черная))) Видимо астрономию в школе не учили