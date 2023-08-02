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День ВДВ в Барнауле начался с возложения цветов

"Голубые береты" России сегодня отмечают праздник

02 августа 2023, 11:20, ИА Амител

2 августа на площади Победы прошло торжественное возложение цветов в честь 93-й годовщины со дня основания воздушно-десантных войск. Почтить память пришли десятки вэдэвэшников. Позже участники переехали на Власихинское кладбище, где прошла панихида на Аллее Памяти.

Основное празднование состоится в этом году на территории бывшего сереброплавильного завода. В 12 часов здесь пройдут показательные выступления, музыкальная программа, также гости смогут принять участие в спортивных соревнованиях и отведать солдатскую кашу на военно-полевой кухне. Для детей запланирована специальная игровая программа.

Барнаул праздники фоторепортажи

Комментарии 7

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Гость

11:32:00 02-08-2023

Был весной на власихинском кладбище, памятник на Алее авганцев разваливается.

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Гость

11:37:49 02-08-2023

Начало достаточно приличное)

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Гость

12:33:50 02-08-2023

Гость (11:37:49 02-08-2023) Начало достаточно приличное)... Эх не тот стал праздник, не тот. Помнится в 90-е, 2 августа ни один базар не работал, да и половина комков закрывалась. По Ленинскому, в кузове КАМАЗа, с флагами! Эх, вот это был праздник...

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Гость

17:25:53 02-08-2023

Гость (12:33:50 02-08-2023) Эх не тот стал праздник, не тот. Помнится в 90-е, 2 августа ... ума много не надо

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Гость

12:12:22 02-08-2023

на Аллее Памяти --- нынешних героев тоже надо на Алее Памяти чтить

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Земляк

12:13:27 02-08-2023

С праздником!

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Гость

12:16:20 02-08-2023

а чё, Вассерман ВДВэшник?!

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