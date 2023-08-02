День ВДВ в Барнауле начался с возложения цветов

"Голубые береты" России сегодня отмечают праздник

02 августа 2023, 11:20, ИА Амител





















































































Возложение цветов на День ВДВ в Барнауле / Фото: amic.ru

2 августа на площади Победы прошло торжественное возложение цветов в честь 93-й годовщины со дня основания воздушно-десантных войск. Почтить память пришли десятки вэдэвэшников. Позже участники переехали на Власихинское кладбище, где прошла панихида на Аллее Памяти.

Основное празднование состоится в этом году на территории бывшего сереброплавильного завода. В 12 часов здесь пройдут показательные выступления, музыкальная программа, также гости смогут принять участие в спортивных соревнованиях и отведать солдатскую кашу на военно-полевой кухне. Для детей запланирована специальная игровая программа.