День ВДВ в Барнауле начался с возложения цветов
"Голубые береты" России сегодня отмечают праздник
02 августа 2023, 11:20, ИА Амител
Возложение цветов на День ВДВ в Барнауле / Фото: amic.ru
2 августа на площади Победы прошло торжественное возложение цветов в честь 93-й годовщины со дня основания воздушно-десантных войск. Почтить память пришли десятки вэдэвэшников. Позже участники переехали на Власихинское кладбище, где прошла панихида на Аллее Памяти.
Основное празднование состоится в этом году на территории бывшего сереброплавильного завода. В 12 часов здесь пройдут показательные выступления, музыкальная программа, также гости смогут принять участие в спортивных соревнованиях и отведать солдатскую кашу на военно-полевой кухне. Для детей запланирована специальная игровая программа.
11:32:00 02-08-2023
Был весной на власихинском кладбище, памятник на Алее авганцев разваливается.
11:37:49 02-08-2023
Начало достаточно приличное)
12:33:50 02-08-2023
Гость (11:37:49 02-08-2023) Начало достаточно приличное)... Эх не тот стал праздник, не тот. Помнится в 90-е, 2 августа ни один базар не работал, да и половина комков закрывалась. По Ленинскому, в кузове КАМАЗа, с флагами! Эх, вот это был праздник...
17:25:53 02-08-2023
Гость (12:33:50 02-08-2023) Эх не тот стал праздник, не тот. Помнится в 90-е, 2 августа ... ума много не надо
12:12:22 02-08-2023
на Аллее Памяти --- нынешних героев тоже надо на Алее Памяти чтить
12:13:27 02-08-2023
С праздником!
12:16:20 02-08-2023
а чё, Вассерман ВДВэшник?!