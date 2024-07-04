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Депутата Госдумы от Алтая наградили медалью ордена "За заслуги перед Отечеством"

Вручение прошло в торжественной обстановке в Кремле

04 июля 2024, 17:00, ИА Амител

Фото: пресс-служба партии СРЗП в Алтайском крае
Фото: пресс-служба партии СРЗП в Алтайском крае

3 июля депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев получил медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Награду парламентарию вручили в торжественной обстановке в Кремле, сказано на сайте реготделения партии "Справедливая Россия – За правду".

В числе тех, кто может претендовать на такой орден, – граждане, внесшие вклад в развитие различных областей трудовой деятельности, в дело защиты Отечества, укрепление законности и правопорядка и другие заслуги перед Родиной.

Александр Терентьев выразил благодарность за высокую оценку своего труда: "Это подтверждает, что борьба за справедливость и правду, которую мы ведем, заметна и полезна обществу и государству. А значит, мы не будем сбавлять обороты и продолжим работать на благо Родины!"

Комментарии 5

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Гость

17:09:02 04-07-2024

За Социализм!

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Гость

18:25:53 04-07-2024

Вовану и Лексусу тоже вручили награды в Кремле.За службу Отечеству.


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Галина

18:43:13 04-07-2024

За что его наградили? что полезного для страны он сделал? кто он такой,чем занимается

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Гость

06:48:43 05-07-2024

Галина (18:43:13 04-07-2024) За что его наградили? что полезного для страны он сделал? кт...
Читать-писать вы научились.Далее развивайте мыслительные способности.

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Гость

00:08:09 06-07-2024

То же мне заслуги народ гнобить.

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