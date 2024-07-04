Вручение прошло в торжественной обстановке в Кремле

04 июля 2024, 17:00, ИА Амител

Фото: пресс-служба партии СРЗП в Алтайском крае

3 июля депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев получил медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Награду парламентарию вручили в торжественной обстановке в Кремле, сказано на сайте реготделения партии "Справедливая Россия – За правду".

В числе тех, кто может претендовать на такой орден, – граждане, внесшие вклад в развитие различных областей трудовой деятельности, в дело защиты Отечества, укрепление законности и правопорядка и другие заслуги перед Родиной.

Александр Терентьев выразил благодарность за высокую оценку своего труда: "Это подтверждает, что борьба за справедливость и правду, которую мы ведем, заметна и полезна обществу и государству. А значит, мы не будем сбавлять обороты и продолжим работать на благо Родины!"