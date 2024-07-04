Депутата Госдумы от Алтая наградили медалью ордена "За заслуги перед Отечеством"
Вручение прошло в торжественной обстановке в Кремле
04 июля 2024, 17:00, ИА Амител
3 июля депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев получил медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Награду парламентарию вручили в торжественной обстановке в Кремле, сказано на сайте реготделения партии "Справедливая Россия – За правду".
В числе тех, кто может претендовать на такой орден, – граждане, внесшие вклад в развитие различных областей трудовой деятельности, в дело защиты Отечества, укрепление законности и правопорядка и другие заслуги перед Родиной.
Александр Терентьев выразил благодарность за высокую оценку своего труда: "Это подтверждает, что борьба за справедливость и правду, которую мы ведем, заметна и полезна обществу и государству. А значит, мы не будем сбавлять обороты и продолжим работать на благо Родины!"
17:09:02 04-07-2024
За Социализм!
18:25:53 04-07-2024
Вовану и Лексусу тоже вручили награды в Кремле.За службу Отечеству.
18:43:13 04-07-2024
За что его наградили? что полезного для страны он сделал? кто он такой,чем занимается
06:48:43 05-07-2024
Галина (18:43:13 04-07-2024) За что его наградили? что полезного для страны он сделал? кт...
Читать-писать вы научились.Далее развивайте мыслительные способности.
00:08:09 06-07-2024
То же мне заслуги народ гнобить.