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Девушка выпала из окна многоэтажки в Барнауле

Спасти ее врачам не удалось

14 августа 2023, 14:40, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

Человек выпал из окна многоэтажки в Барнауле. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам очевидцев, девушка выпала из дома по адресу Власихинская, 97. На место прибыли медики, однако, сообщается, что спасти пострадавшую не удалось. 

Подробности уточняются.

Ранее сообщалось, что девушка выпала из окна шестого этажа в Барнауле. 

Барнаул Происшествия

Комментарии 2

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Гость

15:15:36 14-08-2023

Осень скоро. Рубль подешевел. Ставка по ипотеке поднимается. Опять же майонез скоро подорожает. Новостей на амителе начитаются, вот и депрессии, вот и скачут в окна.

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Гость

15:35:12 14-08-2023

Гость (15:15:36 14-08-2023) Осень скоро. Рубль подешевел. Ставка по ипотеке поднимается.... Запретить новости

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