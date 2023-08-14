Девушка выпала из окна многоэтажки в Барнауле

Спасти ее врачам не удалось

14 августа 2023, 14:40, ИА Амител

Кадр из видео

Человек выпал из окна многоэтажки в Барнауле. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам очевидцев, девушка выпала из дома по адресу Власихинская, 97. На место прибыли медики, однако, сообщается, что спасти пострадавшую не удалось.

Подробности уточняются.

Ранее сообщалось, что девушка выпала из окна шестого этажа в Барнауле.