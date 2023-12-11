До -27. О погоде в Алтайском крае 11 декабря

Осадков не ожидается

11 декабря 2023, 06:00, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Алтайском крае продолжается период холодов. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

Температура воздуха в регионе 11 декабря составит -22...-27 градусов, местами -16...-21 градус. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь. На дорогах гололедица.

Ветер северо-восточный, 2-7 метров в секунду.

В Барнауле столбики термометров покажут от -23 до -25 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица.

Ветер северо-восточный, 2-7 м/с.