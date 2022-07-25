По горам Алтая на внедорожниках: Наше Радио Барнаул и автосалон «Альбион-Моторс» запустили розыгрыш

Наше Радио Барнаул и автосалон «Альбион-Моторс» запустили совместный розыгрыш. Главный приз — поездка в Горный Алтай на двоих на премиальных внедорожниках EXEED вместе с ведущими Глебом Пикаловым и Дядей Витей.

Чтобы принять участие, нужно сначала подробно заполнить все пункты анкеты и открыть свою страницу во «ВКонтакте» на время розыгрыша. А после, с 1 по 12 августа, по будням слушать Наше Радио Барнаул, а именно программу «Щас спою!», и ждать звонка от ведущих. В любой момент они могут выбрать именно вас.

Победители розыгрыша отправятся в Горный Алтай на два дня — 17 и 18 августа. В программе — путешествия, прослушивание любимой музыки, песни с ведущими и наслаждение летом.

Подробности можно узнать в группе ВК «Наше Радио».