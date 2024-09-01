Дожди и порывистый ветер ожидаются в Алтайском крае 1 сентября

Местами столбики термометров опустятся до +14 градусов

01 сентября 2024, 06:00, ИА Амител

Желтый лист / Фото: unsplash.com

Первый день осени в Алтайском крае будет ветреным и дождливым, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Утром местами ожидается туман. Днем температура воздуха составит от +14 до +19 градусов. При этом в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, а по югу местами – сильные, также возможны грозы.

Ветер подует северный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле 1 сентября термометры покажут 16-18 градусов тепла. Также будут кратковременные дожди, а скорость ветра составит до 8 м/с.