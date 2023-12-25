Движение трамваев в Барнауле изменили из-за аварии на контактной сети

Вагоны не движутся по части улицы Малахова

25 декабря 2023, 08:17, ИА Амител

Фото: amic.ru

Движение трамваев по улице Малахова от Антона Петрова до проспекта Космонавтов временно прекращено из-за технической неисправности. Об этом сообщает пресс-центр мэрии Барнаула.

Сейчас движение трех маршрутов трамваев, идущих по этому участку, организовано следующим образом:

№ 5: от площади Свободы по маршруту до Северо-Западной далее по улице Северо-Западной – пр. Калинина – проспекту Космонавтов, обратно так же;

№ 9: от Докучаево по маршруту до остановочного пункта "Поток", далее по Космонавтов – Попова – Докучаево;

№ 10: от Докучаево по маршруту до Малахова, далее по Северо-Западной – Калинина – Космонавтов – разворот на остановочном пункте "Поток" – Космонавтов – Калинина – Северо-Западная, далее по маршруту.

Сейчас работники МУП "Горэлектротранс" проводят ремонтные работы. В администрации принесли извинения за предоставленные неудобства.