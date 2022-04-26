Аналитики S&P заявили, что на восстановление экономики России потребуется 10 лет

Падение уровня ВВП в этом году в России, по мнению специалистов, составит 11,1 процента

26 апреля 2022, 13:51, Илья Звягинцев

Аналитики S&P Global Market Intelligence заявили, что на восстановление экономики до уровня 2021 года России потребуется 10 лет. Об этом сообщает РБК.

По прогнозам специалистов, в 2022 году падение ВВП России составит 11,1 процента. В 2024 году эксперты ожидают рост показателя на 1,6 процента, а к 2026 году — на 1,9 процента.

Уровень инфляции в 2022 году, по данным аналитиков, составит 17,8 процента, в 2023 году — 10 процентов, в 2024 — 7,5 процентов, а в 2026 году уже 4,6 процента.

Индекс промышленного производства в Алтайском крае вырос за первые три месяца 2022 года

Индекс промышленного производства в Алтайском крае вырос за первые три месяца 2022 года

Украинским властям, по подсчетам аналитиков, потребуется пять лет для того, чтобы восстановить экономику страны.

Курс евро упал до 77 рублей впервые с 2020 года

Курс евро упал до 77 рублей впервые с 2020 года

Ранее представители Минцифры оценили объем вычислительной техники на российском рынке и пришли к выводу, что дефицита ее на данный момент не наблюдается.

Минцифры заявило, что дефицита вычислительной техники на российском IT-рынке нет

Минцифры заявило, что дефицита вычислительной техники на российском IT-рынке нет

Комментарии
    Новости партнеров