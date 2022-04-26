Аналитики S&P заявили, что на восстановление экономики России потребуется 10 лет

Аналитики S&P Global Market Intelligence заявили, что на восстановление экономики до уровня 2021 года России потребуется 10 лет. Об этом сообщает РБК.

По прогнозам специалистов, в 2022 году падение ВВП России составит 11,1 процента. В 2024 году эксперты ожидают рост показателя на 1,6 процента, а к 2026 году — на 1,9 процента.

Уровень инфляции в 2022 году, по данным аналитиков, составит 17,8 процента, в 2023 году — 10 процентов, в 2024 — 7,5 процентов, а в 2026 году уже 4,6 процента.

Новости

Экономика Индекс промышленного производства в Алтайском крае вырос за первые три месяца 2022 года

Украинским властям, по подсчетам аналитиков, потребуется пять лет для того, чтобы восстановить экономику страны.

Новости

Экономика Курс евро упал до 77 рублей впервые с 2020 года

Ранее представители Минцифры оценили объем вычислительной техники на российском рынке и пришли к выводу, что дефицита ее на данный момент не наблюдается.