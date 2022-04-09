ЦБ разрешил гражданам покупать валюту в банках с 18 апреля

Центральный банк снял запрет с продажи коммерческими банками наличной валюты, поступившей к ним после 9 апреля, сообщается в официальном Telegram-канале регулятора. Кроме того, Банк России разрешил снимать наличными евро с тех вкладов, которые были открыты до 9 марта.

Центробанк сохранил общий лимит на снятие валюты в размере 10 тыс. долларов. Сумма средств выше этого предела будет доступна к снятию только в рублях. Обмен будет проводиться по курсу банка, но сумма выдачи не будет ниже, чем по курсу ЦБ на момент обращения.

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Экономика Центробанк понизил ключевую ставку до 17%

Ранее сообщалось, что Банк России отменил комиссию в 12% на покупку иностранной валюты, и понизил ключевую ставку с 20% до 17% годовых. Это решение финансового регулятора вступает в силу с 11 апреля.

Центральный банк установил ограничения по движению валюты, а также ключевую ставку в размере 20% в марте 2022 года. Так финансовый регулятор отреагировал на введённые в отношении России санкции после начала специальной военной операции на территории Украины.