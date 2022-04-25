Когда деньги нужны срочно: как получить заём на карту

Когда возникают финансовые проблемы, многие обращаются в микрофинансовые организации. Сегодня расскажем ещё об одном варианте кредитования, когда деньги нужны очень срочно, — это заём на кредитную карту.

Преимущества займа на карту

Зачисление средств на карту — один из наиболее удобных способов получить деньги. Сейчас большинство займов в МФО оформляют онлайн: клиенты вообще не посещают офис организации. Им зачисляют деньги на карту, и выплачивают их также через мобильный банк. В таком режиме работы есть ряд преимуществ:

Безопасность. Ни МФО, ни заёмщик ничем не рискуют: операция перевода денег на карту полностью прозрачна и остаётся как в истории счёта, так и на сервере кредитной организации. Таким образом, возможность доказать факт передачи и получения средств есть у обеих сторон. Скорость работы. Как правило, промежуток времени между регистрацией заявки и зачислением средств не превышает 20 минут. То есть это отличный вариант, когда нужны деньги прямо сейчас. Снижение процентной ставки. Переход в новый формат работы позволил МФО оптимизировать затраты, необходимые для оплаты аренды помещений, коммунальных платежей и зарплаты сотрудников, что отражается на процентной ставке.

Как получить заём

Получить деньги онлайн, если у вас есть карта, просто и быстро. Всё, что для этого нужно, — заполнить форму на сайте компании.

Важно отметить, что условия займа для новых клиентов отличаются. Если вы ещё не брали деньги в МФО, то можете оформить беспроцентный заём 5000 рублей на карту на хороших условиях.

Условия кредитования

Обратиться за помощью к МФО может любой человек: ни кредитная история, ни кредитный рейтинг не имеют значения. Не придётся даже собирать документы, подтверждающие наличие имущества, постоянного дохода и места работы. Всё, что нужно, для того чтобы вы взяли заём, — это заполнить заявку. Уже через несколько минут она будет рассмотрена, и деньги поступят на ваш счёт.

Например, обратившись в МФО «Надо денег», вы можете получить до 30 тысяч рублей на свою кредитку практически мгновенно. Кроме того, если вы возьмёте заём повторно, то можете рассчитывать на скидку 28%.

Скидки и бонусы

Сотрудничество с МФО с каждым годом привлекает всё больше людей. Сейчас, в связи с изменением ключевой ставки, оформление кредита в банке стало обременительным. А микрофинансовые организации делают всё возможное для привлечения клиентов. Например, снижают кредитную ставку на первый и второй заём. Таким образом, начало сотрудничества с МФО становится практически бесплатным: вы можете оформить заём на карту на выгодных условиях, а если срок кредитования небольшой, вы почти не переплатите.

Ещё один бонус — возможность получить заём на несколько тысяч больше, обратившись в МФО через портал «Госуслуги». Для получения дополнительной суммы достаточно нажать на одну кнопку. А ещё клиентам МФО часто предлагают промокоды для снижения процентной ставки на заём.