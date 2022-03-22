Количество выданных кредитов в России резко упало

За первые две недели марта количество выданных потребительских кредитов в России резко упало. Оно оказалось почти вдвое меньше, чем за аналогичный период февраля, пишет РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс».

«Точкой перелома для многих кредиторов стало 26 февраля, когда выдачи снизились более чем на 60% (к субботе 19 февраля), что было отчасти компенсировано в последующие дни. Следующей точкой перелома стало 1 марта, когда после некоторого восстановления рынок зафиксировался на уровне 50% от выдач в феврале», — отметил представитель бюро.

Всего за февраль банки одобрили россиянам около двух миллионов потребительских ссуд на 487,9 миллиарда рублей. В Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) рассказали, что в первую неделю марта количество заявок на кредиты рухнуло на 53%. Заёмщики и банки в условиях неопределённости и резкого роста ключевой ставки «стараются не совершать резких движений», подчеркнули эксперты. Они также отмечают ужесточение требований банков к заёмщикам.