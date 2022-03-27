Уже не так сладко. Сахар на Алтае за месяц «подскочил» в цене на треть на фоне санкций и ажиотажа

Рост средней цены на сахар в Алтайском крае за месяц составил 37%. Это следует из данных Алтайкрайстата за 18 марта, которые опубликованы на сайте ведомства. На тот момент стоимость одного килограмма в регионе приблизилась к 80 руб. Хотя ещё месяц назад за тот же объём в среднем платили меньше 60 рублей. При этом жители региона жалуются, что сахар вообще исчезает с полок барнаульских магазинов. Власти объясняли, что к временному дефициту привёл небывалый ажиотаж.

По данным Алтайкрайстата, к 18 марта средняя цена за килограмм сахара в магазинах края составила 78,47 рубля. Ещё 18 февраля продукт обходился в среднем в 56,93 рубля. Таким образом, он подорожал на 21,54 рубля, или 37,84%. Кстати, из крупных городов региона дороже всего сладкая жизнь стоит в Бийске — там цена сахара уже перевалила за 80 рублей (80,16).

Отметим, что ведомство публикует средние потребительские цены, анализируя стоимость товаров в самых разных магазинах края. Жители региона ещё с начала марта жалуются, что на самом деле сахар стоит ещё дороже.

В ситуации даже разбиралась антимонопольная служба. Но 17 марта в УФАС объяснили, что никаких нарушений законодательства в повышении цен не видят. По мнению ведомства, проблема носит временный характер и вызвана лишь небывалым спросом. В антимонопольной службе отметили, что без «объективных причин» никак не может повлиять на изменение цен. К таковым в УФАС относят лишь сговор торговых сетей.

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Общество C полок магазинов «Мария Ра» в Барнауле пропал сахарный песок

При этом покупатели продолжают жаловаться, что сахара вообще практически нет на полках магазинов. Напомним, с начала марта спрос значительно вырос, а соцсети заполонили видео, где жители российских городов буквально за секунды сметают товар с полок и сражаются за последнюю пачку. Ситуация дошла до того, что покупатели жалуются на вечно пустые полки в крупных торговых сетях.

25 марта по барнаульским магазинам прошёлся и корреспондент amic.ru. Во всех магазинах сети «Мария Ра», где он побывал, на прилавках остался лишь рафинад. Ту же самую картину можно наблюдать в магазинах «Ярче», «Магнит» и «Пятёрочка».

Ранее глава Алтайпищепрома Александр Большаков пояснил amic.ru, что единственная причина дефицита — бешеный ажиотаж.

«Спрос в четыре раза выше, чем в аналогичный период 2021 года. Скорее всего, поэтому сахар пропал с полок магазинов», — пояснил чиновник.

Других причин для дефицита, по словам Большакова, нет. Все предприятия, которые отвечают за производство сахара и поставку в магазины, работают в штатном режиме.