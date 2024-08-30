Экс-футболист "Локомотива" призвал ВСУ убивать жителей Курской области
Общественники предложили включить его в список экстремистов и террористов
30 августа 2024, 18:35, ИА Амител
Бывший игрок московского "Локомотива", киевского "Динамо" и махачкалинского "Анжи", уроженец Хабаровска Александр Алиев призвал Вооруженные силы Украины (ВСУ) убивать мирных жителей в ходе вторжения в Курскую область. Как сообщает телеканал "360", об этом он написал в социальных сетях.
В публикации он пожелал украинским боевикам, атаковавшим приграничный регион, продвигаться вперед, убивать российских бойцов и мирное население.
Как отмечает Telegram-канал Shot, члены движения "Ветераны России" обратились в правоохранительные органы с требованием проверить высказывания спортсмена. По мнению общественников, его следует включить в список террористов и экстремистов.
19:17:37 30-08-2024
Урод. Сам русский. отец и мать в России живут ...
07:03:01 31-08-2024
Гость (19:17:37 30-08-2024) Урод. Сам русский. отец и мать в России живут ...... Какой он русский? Азербабаджанец.
19:25:32 30-08-2024
Не надо обращать внимание на бред алкаша