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Экс-футболист "Локомотива" призвал ВСУ убивать жителей Курской области

Общественники предложили включить его в список экстремистов и террористов

30 августа 2024, 18:35, ИА Амител

Футбольный мяч / Фото: unsplash.com
Футбольный мяч / Фото: unsplash.com

Бывший игрок московского "Локомотива", киевского "Динамо" и махачкалинского "Анжи", уроженец Хабаровска Александр Алиев призвал Вооруженные силы Украины (ВСУ) убивать мирных жителей в ходе вторжения в Курскую область. Как сообщает телеканал "360", об этом он написал в социальных сетях.

В публикации он пожелал украинским боевикам, атаковавшим приграничный регион, продвигаться вперед, убивать российских бойцов и мирное население.

Как отмечает Telegram-канал Shot, члены движения "Ветераны России" обратились в правоохранительные органы с требованием проверить высказывания спортсмена. По мнению общественников, его следует включить в список террористов и экстремистов.

Происшествия Курская область
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Комментарии 3

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Гость

19:17:37 30-08-2024

Урод. Сам русский. отец и мать в России живут ...

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Гость

07:03:01 31-08-2024

Гость (19:17:37 30-08-2024) Урод. Сам русский. отец и мать в России живут ...... Какой он русский? Азербабаджанец.

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Юс

19:25:32 30-08-2024

Не надо обращать внимание на бред алкаша

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