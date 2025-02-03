Эксперты назвали пять самых дешевых автомобилей в России

Лидером по доступности стала Lada Granta, а замкнули пятерку Lada Vesta и BAIC U5 Plus

03 февраля 2025, 12:45, ИА Амител

Новые автомобили в Барнауле / Фото: amic.ru

Рейтинг самых доступных в России автомобилей составили эксперты. Первую его строчку заняла Lada Granta. Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на портал "Автоновости дня".

"Lada Granta остается самым дешевым новым автомобилем на российском рынке. Сейчас народный седан Lada в базовой комплектации Standard стоит 750 тыс. рублей", – сказано в сообщении портала.

На втором месте находится Lada Niva Legend. С 14 января стоимость базовой версии автомобиля составляет от 1,06 млн рублей. Третье место занимает Lada Niva Travel, которая в базовом исполнении стоит 1,3 млн рублей.

Также в топ-5 вошли седаны Lada Vesta (1,46 млн рублей) и BAIC U5 Plus (1,48 млн рублей).

Согласно данным агентства "Автостат", в 2024 году в России купили 1,57 млн новых легковых авто. В "Автостате" также подчеркнули, что за последние пять лет российский авторынок показал наилучший результат.

Россияне чаще других марок покупали автомобили Lada (436,2 тысячи проданных экземпляров). На второй позиции – китайский Haval с результатом 190,6 тысячи купленных машин. Отметку в 100 тысяч экземпляров также преодолели еще три бренда из Китая – Chery (157 тысяч), Geely (149,1 тысячи) и Changan (106,1 тысячи).