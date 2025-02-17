Российский актер Юра Борисов не получил премию BAFTA за роль в фильме "Анора"

Однако уже скоро ему предстоит побороться за "Оскар" в категории "Лучший актер второго плана"

17 февраля 2025, 08:45, ИА Амител

Актер Юрий Борисов / Фото: кадр из фильма "Анора"

Юрий Борисов не получил премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в категории лучший актер второго плана. Об этом сообщает газета Guardian.

Награду присудили американцу Кирану Калкину за роль в фильме "Настоящая боль" режиссера Джесси Айзенберга.

Борисов претендовал на премию в этой же номинации за роль в фильме "Анора" режиссера Шона Бэйкера.

Напомним, ранее Юру Борисова номинировали на "Оскар" в категории "Лучший актер второго плана" также за роль в фильме "Анора". Вместе с ним за статуэтку поборются актеры Киран Калкин, Эдвард Нортон, Гай Пирс и Джереми Стронг. Торжественная церемония вручения премии пройдет 3 марта 2025 года.

Ранее актер Юра Борисов победил в номинации "Лучший актер второго плана" на премии Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса.