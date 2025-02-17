Российский актер Юра Борисов не получил премию BAFTA за роль в фильме "Анора"
Однако уже скоро ему предстоит побороться за "Оскар" в категории "Лучший актер второго плана"
17 февраля 2025, 08:45, ИА Амител
Юрий Борисов не получил премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в категории лучший актер второго плана. Об этом сообщает газета Guardian.
Награду присудили американцу Кирану Калкину за роль в фильме "Настоящая боль" режиссера Джесси Айзенберга.
Борисов претендовал на премию в этой же номинации за роль в фильме "Анора" режиссера Шона Бэйкера.
Напомним, ранее Юру Борисова номинировали на "Оскар" в категории "Лучший актер второго плана" также за роль в фильме "Анора". Вместе с ним за статуэтку поборются актеры Киран Калкин, Эдвард Нортон, Гай Пирс и Джереми Стронг. Торжественная церемония вручения премии пройдет 3 марта 2025 года.
Ранее актер Юра Борисов победил в номинации "Лучший актер второго плана" на премии Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса.
09:27:29 17-02-2025
А я не получил Нобелевскую премию
09:35:27 17-02-2025
Гость (09:27:29 17-02-2025) А я не получил Нобелевскую премию... коллега.
09:32:53 17-02-2025
Какая премия? Какой Оскар? Вы смотрели фильм? За что плюшки то? За то что Юра трансценденто там ел гамбургер пока парочка наркоманов шпилилась?
09:42:26 17-02-2025
А кто это?
10:19:21 17-02-2025
Гость (09:42:26 17-02-2025) А кто это? ... читайте амик - будьте в тренде, а не лохом.
14:31:09 17-02-2025
Примерно так же интересует актер Боря Юрасов.
21:54:57 17-02-2025
Роберт де Ниро в крестном отце получает за роль второго плана. А тут. Ну простите...
13:16:15 18-02-2025
Да дайте уже юре.Хоть какую-нибудь премию. Смените повестку. Ну,пжлст. Ну,дайте.