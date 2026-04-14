Подобные фейки особенно опасны в кризисных ситуациях: они провоцируют панику и отвлекают от реальной работы по ликвидации последствий ЧС

14 апреля 2026, 13:28, ИА Амител

Паводок на Алтае / фото: МЧС Алтайского края

В Алтайском крае зафиксированы случаи распространения ложной информации о вспышке холеры, вызванной паводком, сообщили в региональном управлении правоохранительных органов. Об этом пишет "Толк".

В интернете и мессенджерах пользователи активно делятся слухами о росте заболеваемости холерой и другими острыми кишечными инфекциями. При этом злоумышленники распространяют поддельные копии материалов с сайта "Вести Алтай", а также их скриншоты.

Краевое управление Роспотребнадзора заявило, что эпидемиологическая обстановка в регионе остается стабильной. Нет данных о вспышках опасных бактериальных и вирусных заболеваний, связанных с паводком.

После схода воды санитарно-эпидемиологические службы проводят дезинфекцию территорий и выполняют необходимые мероприятия.

На 13 апреля в результате паводка в Алтайском крае затопило 142 жилых дома, 306 приусадебных участков, а также две дороги и низководный мост.

Ранее amic.ru сообщал, что паводок в Тальменском районе остается напряженным.