Фейковая информация о холере появилась в Алтайском крае из-за паводка
Подобные фейки особенно опасны в кризисных ситуациях: они провоцируют панику и отвлекают от реальной работы по ликвидации последствий ЧС
14 апреля 2026, 13:28, ИА Амител
В Алтайском крае зафиксированы случаи распространения ложной информации о вспышке холеры, вызванной паводком, сообщили в региональном управлении правоохранительных органов. Об этом пишет "Толк".
В интернете и мессенджерах пользователи активно делятся слухами о росте заболеваемости холерой и другими острыми кишечными инфекциями. При этом злоумышленники распространяют поддельные копии материалов с сайта "Вести Алтай", а также их скриншоты.
Краевое управление Роспотребнадзора заявило, что эпидемиологическая обстановка в регионе остается стабильной. Нет данных о вспышках опасных бактериальных и вирусных заболеваний, связанных с паводком.
После схода воды санитарно-эпидемиологические службы проводят дезинфекцию территорий и выполняют необходимые мероприятия.
На 13 апреля в результате паводка в Алтайском крае затопило 142 жилых дома, 306 приусадебных участков, а также две дороги и низководный мост.
ну вот от вас впервые слышу такое, про вранье о холере. Вы то засем распространяете?