Филипп Киркоров получил штраф после курения в аэропорту Барнаула

Наказание предусматривает санкции до 1500 рублей

31 марта 2026, 11:48, ИА Амител

Филипп Киркоров / Фото: стоп-кадр с видео издания "Толк"
Филипп Киркоров получил штраф за курение в здании аэропорта Барнаула — об этом сообщила пресс‑служба транспортной полиции Алтайского края, сообщает издание "Банкфакс".

Артист прибыл в регион для проведения концерта. В момент нахождения в аэровокзале Киркоров закурил сигарету, нарушив действующий запрет. Инцидент был зафиксирован очевидцем на видео.

По данным транспортной полиции, певец привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ — за курение табака в неположенном месте. Норма предусматривает наложение штрафа на граждан в размере от 500 до 1500 рублей.

Представитель артиста Екатерина Успенская прокомментировала ситуацию СМИ. По ее словам, Киркоров уже связался со службами аэропорта Барнаула, чтобы оплатить штраф. Она пояснила, что нарушение произошло из‑за усталости певца после смены часовых поясов.

Гость

11:53:54 31-03-2026

Т.е. пока случайный человек не выложил это в сеть, транспортная полиция ничего не заметила

Гость

12:08:30 31-03-2026

Гость (11:53:54 31-03-2026) Т.е. пока случайный человек не выложил это в сеть, транспорт... Зато она заметила если бы закурил случайный человек) а это другое дело)

Гость

13:18:46 31-03-2026

Гость (11:53:54 31-03-2026) Т.е. пока случайный человек не выложил это в сеть, транспорт... Свидетельство того, что вв полиции работают адекватные люди, а не случайные психи.

Гость

13:19:42 31-03-2026

Гость

15:02:04 31-03-2026

Гость (11:53:54 31-03-2026) Т.е. пока случайный человек не выложил это в сеть, транспорт... Вопросы к полиции есть. Идёт СВО. Какой-то случайный человек проводит съемку в аэропорту. С какой целью, по чьему заданию? Разве не действует запрет на съемку вокзалов и аэропортов? Что ещё он там наснимал? Куда отправил?

Гость

18:18:59 31-03-2026

Гость (15:02:04 31-03-2026) Вопросы к полиции есть. Идёт СВО. Какой-то случайный челов... Киркоров наше секретное оружие? Типа орешника?

Гость

19:43:47 31-03-2026

Гость (18:18:59 31-03-2026) Киркоров наше секретное оружие? Типа орешника? ... Не смешно. Провести видеосъемку аэропорта под предлогом, что хотел запечатлеть приезд звезды. Почему съемка места скопления большого количества людей вызывает недоумение, мягко говоря? Потому что на памяти события в «Крокус Сити Холле» и прочее подобное.

Коля

11:54:40 31-03-2026

Он оправдывался, что закурил после перелета, все было как в тумане у него. Только закурил он в здании вылета, покидая зону, где находится бизнес зал.

бред в обед.

11:57:39 31-03-2026

вот обидится, филлипок, на неблагодарных барнаульцев-выкупит здание аэропорта и будет там курить, один.
а пассажиры самолётов будут сразу после выхода с трапа топать пешки до ближайшей автобусной остановки под песни в его исполнении.

Вежливый Человек

12:02:43 31-03-2026

Он больше не будет. В мире столько зла.

Гость

12:04:04 31-03-2026

Неприятный чел.
Хоть и не румын.

Гость

12:11:18 31-03-2026

Штрафы надо делать в виде процента от доходов.
Чтобы и простолюдину было больно 300 рублей платить, и Киркорову 3 млн.

Иванна

13:26:11 31-03-2026

Сколь в людях зависти и злости.

Гость

13:52:01 31-03-2026

Иванна (13:26:11 31-03-2026) Сколь в людях зависти и злости. ... Это не зависть и злоба, а тоска по справедливости. Потому, что в стране процветают двойные стандарты. У Киркорова итак долг за ЖКХ 500 т.рублей, а он спокойно разгуливает по стране и загранице. Простому человеку это сошло бы с рук?

Гость

13:43:39 31-03-2026

На СВО его нужно отправить

Гость

13:50:17 31-03-2026

Бедный аэропрт. То там Емельяненко драку устроит. То Панкратов Черный пьяный дебош. То Киркоров закурить. Уже пора вешать там позорную доску известных пассажиров.

Гость

18:00:35 31-03-2026

Рекламная кампания всего за 1500. Шумиха в прессе. Яркий инфоповод. Вы провинциальные неудачники, надо было обойти молчанием эту сигарету.

Татьяна

20:14:22 31-03-2026

Под фанеру всё исполняет, поэтому и не надо заботится о голосовых связках.

