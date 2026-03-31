Филипп Киркоров получил штраф после курения в аэропорту Барнаула

Наказание предусматривает санкции до 1500 рублей

31 марта 2026, 11:48, ИА Амител

Филипп Киркоров / Фото: стоп-кадр с видео издания "Толк"

Филипп Киркоров получил штраф за курение в здании аэропорта Барнаула — об этом сообщила пресс‑служба транспортной полиции Алтайского края, сообщает издание "Банкфакс".

Артист прибыл в регион для проведения концерта. В момент нахождения в аэровокзале Киркоров закурил сигарету, нарушив действующий запрет. Инцидент был зафиксирован очевидцем на видео.

По данным транспортной полиции, певец привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ — за курение табака в неположенном месте. Норма предусматривает наложение штрафа на граждан в размере от 500 до 1500 рублей.

Представитель артиста Екатерина Успенская прокомментировала ситуацию СМИ. По ее словам, Киркоров уже связался со службами аэропорта Барнаула, чтобы оплатить штраф. Она пояснила, что нарушение произошло из‑за усталости певца после смены часовых поясов.



