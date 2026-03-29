Певец Филипп Киркоров закурил прямо в здании аэропорта Барнаула

Инцидент случился во время прилета певца в столицу Алтайского края для выступления на "Титов-Арене"

29 марта 2026, 12:17, ИА Амител

Филипп Киркоров / Фото: стоп-кадр с видео издания "Толк"

Во время приезда на гастроли в Барнаул певец Филипп Киркоров закурил прямо в здании аэропорта.

По сообщению издания "Толк", инцидент произошел на прошлой неделе — артист прибыл в город для выступления в "Титов-Арене".

Очевидцы сняли произошедшее на видео. На кадрах видно, как исполнитель в окружении сопровождающих идет по залу аэропорта, достает сигарету и закуривает. После этого он поправляет сумку, не выпуская сигарету из рук, и в таком виде покидает здание.

Ранее сообщалось, что 21 марта в Барнауле состоялся концерт Филиппа Киркорова — мероприятие прошло при полном зале поклонников артиста.