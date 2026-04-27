Апрельский снегопад парализовал Москву и Подмосковье

Непогода в столице привела к сбоям в метро и задержкам рейсов в аэропорту Внуково

27 апреля 2026, 13:17, ИА Амител

На Москву и Подмосковье обрушился снегопад. Из‑за снегопада и ограниченной видимости менее 1000 метров жизнь горожан изменилась. Так, в аэропорту Внуково временно отложили вылет ряда рейсов.

Непогода привела и к другим последствиям: в отдельных районах из‑за тяжелого снега упали деревья, в том числе на припаркованные автомобили. Департамент транспорта сообщил, что из‑за рухнувшего дерева приостановлено движение на участке Арбатско‑Покровской линии метро между станциями "Партизанская" и "Щелковская".

Трамвайное движение в городе продолжается, но с учетом сложных погодных условий возможны локальные корректировки маршрутов. Дептранс призвал горожан, уже сменивших зимнюю резину на летнюю, по возможности пользоваться общественным транспортом.

В Сергиево‑Посадском округе Подмосковья из‑за ухудшения погоды в ряде населенных пунктов пропало электричество — об этом сообщила глава округа Оксана Ероханова.

Сильно пострадала и железнодорожная инфраструктура: Федеральная пассажирская компания уведомила о задержках семи поездов Павелецкого направления, следующих в сторону Москвы. Отставание от графика достигло 2,5 часа. Железнодорожники предпринимают меры для восстановления графика движения.

По данным ведущего специалиста Центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, за сутки в столице выпала половина месячной нормы осадков: на метеостанции ВДНХ зафиксировали 19 миллиметров. В Подмосковье наибольшее количество осадков отмечено в Михайловском — 27 миллиметров, что составляет 79% от апрельской нормы.

Накануне ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус предупредил, что в понедельник, 27 апреля, в столичном регионе ожидаются обильные осадки. Дождь будет переходить в мокрый снег, а в отдельных районах — в обычный снег. Сопровождаться погода будет сильным порывистым ветром.