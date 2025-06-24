FM-Продакшн в эфире. Как ведущий Никита Иванников тестировал Haval H9 от Автоцентра АНТ
Читайте в статье впечатления от дизайна, проходимости, комфорта и технологий флагмана внедорожников бренда
24 июня 2025, 09:00, ИА Амител erid: 2W5zFGWCPcL
Когда молодой, активный и успешный человек ищет внедорожник, который будет соответствовать его динамичному стилю жизни, он ожидает сочетания мощности, элегантности, комфорта и проходимости. Именно такой автомобиль и искал известный ведущий и редактор новостей на радио FM-Продакшн Никита Иванников, чья работа и личная жизнь неразрывно связаны с частыми поездками по Алтайскому краю, Республике Алтай и Новосибирску.
Сегодня авторынок предлагает множество вариантов, отвечающих этим требованиям, и среди них – Haval H9 ("Хавейл Эйч9"). Чтобы оценить все преимущества нового бренда, Никита выбрал именно этот внедорожник. Автоцентр АНТ, единственный официальный дилер Haval Pro в Барнауле и Алтайском крае, предоставил стильный и мощный автомобиль для тест-драйва. Никита прокатился по городу и испытал его на лесных тропах, проверив все ключевые характеристики: от мощности мотора и проходимости до комфорта и вместительности салона.
Хотите самостоятельно испытать Haval H9 в деле и убедиться в его достоинствах? Приходите на тест-драйв в Автоцентр АНТ.
Флагман с мощным характером
Haval H9 – флагман линейки внедорожников бренда, который сочетает в себе все, что должно быть у автомобиля такого класса: солидный внешний вид, отличные технические характеристики и хорошую проходимость. Внешность Haval H9 говорит сама за себя – мощный и брутальный, он сразу привлекает внимание на дороге.
"Автомобиль выглядит солидно и внушительно, но не перегруженно. Все продумано, и, несмотря на большие габариты, он не кажется громоздким", – подчеркивает Никита Иванников.
Динамика и проходимость – одни из ключевых факторов для внедорожника. Под капотом Haval H9 скрываются мощные турбированные двигатели, обеспечивающие отличную динамику и экономичность. На выбор – дизельный мотор мощностью 184 л.с. и бензиновый вариант с мощностью 218 л.с. Для комфорта водителя и пассажиров модель предлагает передовые технологии, включая девятиступенчатую коробку передач для дизеля и восьмиступенчатую – для бензинового варианта.
Что немаловажно, у Haval H9 высокий клиренс (224 мм), интеллектуальная трансмиссия и полный привод, которые позволяют уверенно справляться с любыми неровностями на пути.
Комфорт в каждой поездке
Флагманский внедорожник впечатляет не только проходимостью, но и интерьером. Его просторный семиместный салон идеально подходит как для семейных поездок, так и для путешествий с друзьями. Сиденья второго и третьего ряда складываются, создавая ровный пол и увеличивая пространство до 1598 литров.
"Внутри внедорожника все эргономично и продуманно. Мне, как мужчине ростом выше среднего, было максимально комфортно в салоне. Причем сзади тоже достаточно места, из плюсов и вместительный багажник", – уточняет Никита.
Интерьер внедорожника выполнен с учетом всех современных стандартов: сиденья из качественной экокожи с перфорацией (в солидном черном и элегантно-деловом терракотовом цветах). Света и уюта в салоне добавляет панорамная крыша с люком на электроприводе.
Для водителей и пассажиров предусмотрено множество фишек: от массажа и подогрева сидений, быстрой беспроводной зарядки до трехзонного климат-контроля и фиксации положений сиденья водителя на трех персон.
Порадует владельцев и набор интеллектуальных технологий, которые позволят дистанционно управлять автомобилем:
- подогрев сидений, руля и лобового стекла;
- настройка климат-контроля;
- запуск и остановка двигателя (включая интервальный и запуск по расписанию);
- блокировка центрального замка;
- определение геолокации;
- охлаждение или обогрев одной кнопкой;
- помощь на дороге.
А любители музыки в дороге оценят брендированную акустическую систему из десяти динамиков, включая усилитель и сабвуфер.
Кстати, большой мультимедийный дисплей диагональю 14,6 дюйма и приборная панель диагональю 10,25 дюйма – центральный пункт управления системами автомобиля. При этом самые популярные функции вынесли на физические кнопки, которые легко находить и использовать.
Безопасность и инновации
Безопасность пассажиров – еще одна сильная сторона Haval H9. Множество систем, которые заботятся о комфорте во время движения, делают его идеальным спутником для любой поездки. Среди них – система кругового обзора 360°, помощи при старте на подъем, функция "прозрачного капота", система мониторинга слепых зон, удержания в полосе, функция предупреждения об открытой двери и другие.
Во время тест-драйва интеллектуальные системы помогли быстро привыкнуть к габаритам авто и управлять им с уверенностью. Порадовали подвеска и маневренность.
"В лесу или на пересеченной местности, где часто встречаются подъемы и спуски, внедорожник показывает отличные результаты. Он спокойно "проглатывает" все неровности. Причем это заметно и в городе: все кочки и "лежачие полицейские" преодолевает совершенно спокойно, не приходилось тормозить в пол и "на руках" переносить авто, чтобы проехать искусственную неровность", – продолжает Никита.
В общем, Haval H9 – автомобиль, который сочетает мощь, стиль, проходимость и комфорт в одном флаконе. Благодаря интеллектуальной начинке, безопасности и продуманному салону внедорожник станет идеальным спутником для любого путешествия, будь то дальняя дорога по трассе или поездка по более сложному маршруту.
"Другого от такого автомобиля я и не ждал, потому именно его и выбрал для тест-драйва. Хотел протестировать новый Haval H9, потому что для меня комфорт и возможность проехать везде, куда я захотел, очень важны", – подытожил Никита Иванников.
Если и вы хотите почувствовать, как это – управлять новеньким флагманом внедорожников бренда, приходите на тест-драйв Haval H9 в Автоцентр АНТ.
Цена на Haval H9 стартует от 4 399 000 рублей. Также доступны кредит от 0,01%, рассрочка до трех лет и услуга Trade-in ("Трейд-ин").
Автоцентр АНТ – единственный официальный дилер Haval Pro в Алтайском крае (ООО АНТ Холдинг)
Адрес: Барнаул, Павловский тракт, 251д (рядом с ТРЦ "Европа")
Тел: +7 (3852) 29-00-29
Режим работы: пн-пт – 08:00-19:00, сб-вс – 09:00-17:00
Сайт: ant-havalpro.ru
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09:17:46 24-06-2025
Такую технику даже не всякий москвич потянет, надо 4 млн руб в ипотеку на 30 лет брать.
07:30:26 30-06-2025
По итогу, купил Никита или нет себе Н9?
16:07:24 17-07-2025
на сколько известно, он BMW не изменяет