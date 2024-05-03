Гигантская гречка и парк Рериха. Что делали 40 тысяч гостей на "Цветении маральника"

Фестиваль "Цветение маральника" – одна из визитных карточек Алтайского края

03 мая 2024, 11:00, ИА Амител erid: LjN8JvGUK

Фестиваль "Цветение маральника – 2024" / Фото: Алина Богомолова

Каждый год летний туристический сезон в Алтайском крае открывает масштабное и красивое событие – фестиваль "Цветение маральника". 28 апреля 2024 года он прошел уже в 11-й раз и собрал на территории "Бирюзовой Катуни" около 40 тысяч человек. Гости приехали и не пожалели, потому что весь день могли веселиться, танцевать, выигрывать призы и учиться новому на мастер-классах. Рассказываем, как это было.

Чего тут только не было

Посетил фестиваль и губернатор Виктор Томенко. По его словам, власти делают все возможное, чтобы жителям и гостям региона отдых на Алтае понравился. Глава региона пожелал гостям "Цветения маральника" хорошего праздника. И праздник действительно получился очень хорошим.

На фестивале работало более десятка тематических локаций. Одна из них – экспозиции музеев региона, развивающих туризм. На главной сцене выступали певцы и танцоры, финалисты творческого конкурса из районов края. Гости угощались фермерскими продуктами, покупали сувениры и подарки, сделанные местными ремесленниками и производителями натуральной продукции. И участвовали в конкурсах и мастер-классах.

Фестиваль "Цветение маральника – 2024" / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Одним из главных культурных событий стало открытие парка Николая Рериха в честь его 150-летия. Известный художник Николай Замятин создал по этому поводу гигантскую аэрокартину (3х6 метров) – пейзаж с цветущим маральником в стиле Рериха.

Кому гречки?

Свою площадку на празднике организовал и официальный партнер фестиваля – "Агрохолдинг Гудвилл". Это крупный производитель круп, хлопьев, муки и кукурузных палочек "Две кукурузы".

"Агрохолдинг Гудвилл" на фестивале "Цветение маральника – 2024" / Фото предоставлено компанией

Компания устроила для гостей настоящий праздник. И дети, и взрослые с азартом участвовали в увлекательном квесте, активных играх и конкурсах на сцене, за которые получали ценные подарки от компании. Несколько счастливчиков стали обладателями подарочных сертификатов на покупку продукции в фирменном интернет-магазине "Ешь-натуральное.рф". За лидерство в других конкурсах взрослые гости получали пакеты с натуральной продукцией ТМ "Гудвилл", а юные участники уходили с мешками кукурузных палочек и улыбкой до ушей.

Но уходили недалеко. Кто-то оставался на мастер-класс по изготовлению фирменных панам. Кто-то отдыхал и подзаряжал телефон в мягкой лаундж-зоне. А особым местом притяжения стала яркая фотозона для всей семьи и гигантская, выше пяти метров, пачка гречки.

И, конечно, на площадке можно было приобрести натуральную и полезную продукцию ТМ "Гудвилл".

"Агрохолдинг Гудвилл" на фестивале "Цветение маральника – 2024" / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

АО "Алтайская крупа"

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