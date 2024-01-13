Грузовик врезался в ограничитель перед Старым мостом в Барнауле
Происходит такое уже не впервые
13 января 2024, 15:00, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле грузовик врезался в ограничитель перед Старым мостом, сообщает "Инцидент Барнаул".
"На Старом мосту встала фура, по возможности объезжайте", – написала очевидица.
По данным "Яндекс Карт" и 2ГИС, пробки в районе места ДТП нет.
Отметим, что фуры врезаются в ограничитель перед коммунальным мостом постоянно. Конструкция нужна, чтобы слишком тяжелые и крупные машины по нему не ездили.
15:07:40 13-01-2024
Когда его совсем раздолбят? И Грузовой транспорт не будет создавать пробки в центре города. Отремонтировали мост, теперь боятся что развалится. И прокурорские займутся ремонтнтировщиками.
15:58:00 13-01-2024
Гость (15:07:40 13-01-2024) Когда его совсем раздолбят? И Грузовой транспорт не будет с... А когда вы слепые клоуны начнете через новый мост ездить, а не через старый? понятно что вам водятлам большегрузов лень на контрольные весы вставать, вот вы и прете через старый. И отмазки у всех мол так повел навигатор, если раньше ГАИ тормозили, то теперь едут все как хотят.
15:43:06 13-01-2024
Отремонтировали так, что ездить теперь по нему стало опасно)))
17:52:33 13-01-2024
Я проезжал мимо него когда он начал щемится на мост. Водила выходил из машины и прикидывал высоту. Думаю он поступил умышленно.
21:25:25 13-01-2024
Яндекс карты исправьте. Дальнобойщики едут по Яндекс навигатору. Из Новосибирска в Москву во Владивосток и в Барнаул как ведёт навигатор! У них голова отключена,, только смотрят электронного помощника. В чём их вина? 99 процентов водителей на знаки не смотрят. В Яндекс в поддержку сообщите и делов то.
11:29:53 14-01-2024
Гость (21:25:25 13-01-2024) Яндекс карты исправьте. Дальнобойщики едут по Яндекс навигат... а должны смотреть на знаки, а не Татьяну Шитову слушать. нет в ПДД понятия "Яндекс", а дорожные знаки есть.
07:46:17 14-01-2024
В чём их вина? 99 процентов водителей на знаки не смотрят ----- а надо смотреть на знаки - их и вывешивают, чтобы на них смотрели