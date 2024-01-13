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Грузовик врезался в ограничитель перед Старым мостом в Барнауле

Происходит такое уже не впервые

13 января 2024, 15:00, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле грузовик врезался в ограничитель перед Старым мостом, сообщает "Инцидент Барнаул".

"На Старом мосту встала фура, по возможности объезжайте", – написала очевидица.

По данным "Яндекс Карт" и 2ГИС, пробки в районе места ДТП нет.

Отметим, что фуры врезаются в ограничитель перед коммунальным мостом постоянно. Конструкция нужна, чтобы слишком тяжелые и крупные машины по нему не ездили.

Барнаул ДТП

Комментарии 7

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Гость

15:07:40 13-01-2024

Когда его совсем раздолбят? И Грузовой транспорт не будет создавать пробки в центре города. Отремонтировали мост, теперь боятся что развалится. И прокурорские займутся ремонтнтировщиками.

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Сено

15:58:00 13-01-2024

Гость (15:07:40 13-01-2024) Когда его совсем раздолбят? И Грузовой транспорт не будет с... А когда вы слепые клоуны начнете через новый мост ездить, а не через старый? понятно что вам водятлам большегрузов лень на контрольные весы вставать, вот вы и прете через старый. И отмазки у всех мол так повел навигатор, если раньше ГАИ тормозили, то теперь едут все как хотят.

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Гость

15:43:06 13-01-2024

Отремонтировали так, что ездить теперь по нему стало опасно)))

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Гость

17:52:33 13-01-2024

Я проезжал мимо него когда он начал щемится на мост. Водила выходил из машины и прикидывал высоту. Думаю он поступил умышленно.

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Гость

21:25:25 13-01-2024

Яндекс карты исправьте. Дальнобойщики едут по Яндекс навигатору. Из Новосибирска в Москву во Владивосток и в Барнаул как ведёт навигатор! У них голова отключена,, только смотрят электронного помощника. В чём их вина? 99 процентов водителей на знаки не смотрят. В Яндекс в поддержку сообщите и делов то.

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Элен без ребят

11:29:53 14-01-2024

Гость (21:25:25 13-01-2024) Яндекс карты исправьте. Дальнобойщики едут по Яндекс навигат... а должны смотреть на знаки, а не Татьяну Шитову слушать. нет в ПДД понятия "Яндекс", а дорожные знаки есть.

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Гость

07:46:17 14-01-2024

В чём их вина? 99 процентов водителей на знаки не смотрят ----- а надо смотреть на знаки - их и вывешивают, чтобы на них смотрели

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