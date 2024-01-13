Грузовик врезался в ограничитель перед Старым мостом в Барнауле

Происходит такое уже не впервые

13 января 2024, 15:00, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле грузовик врезался в ограничитель перед Старым мостом, сообщает "Инцидент Барнаул".

"На Старом мосту встала фура, по возможности объезжайте", – написала очевидица.

По данным "Яндекс Карт" и 2ГИС, пробки в районе места ДТП нет.

Отметим, что фуры врезаются в ограничитель перед коммунальным мостом постоянно. Конструкция нужна, чтобы слишком тяжелые и крупные машины по нему не ездили.